Yeni Kabine ne zaman açıklanacak diye çok merak ediliyor. Mevcut kabine son toplantısını yaptı. Şimdi gözler yeni kabine üyeleri kim olacak sorusuna çevrildi. Peki Yeni Kabine için kimlerin adı geçiyor? Kulislere göre yeni bakanlar kim olacak? Bakanlıklar için isimleri geçenler kimler? Yeni kabinede hangi isimler yer alacak? Hangi bakanlık için kimin ismi geçiyor? Haydi kulis bilgilerine göz atalım:

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak 2023?

Yeni Kabine listesi açıklandı mı 2023 diye çok merak ediliyor. 2023 Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Acaba Yeni Kabinede kimler olacak, yeni bakanlar belli oldu mu? Çok merak edilen bu sorulara yanıt aramaya başlayalım. 31 Mayıs günü mevcut kabine son toplantısını yaptı. Şimdi yeni kabine üyelerinin kim olacağı konusunda kulisler kaynamaya başladı. Yeni Kabine ne zaman açıklanacak diye çok merak ediliyor. Kabine ve Bakanlar belli oldu mu?

Yeni Kabine ne zaman belli olacak?

Yeni Kabine ve bakanlar kurulu listesi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Acaba Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kim olacak diye bakan loto tarzında pek çok kulis bilgisi ortalıkta geziyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabine için Cuma gününü işaret etti. Aynı zamanda Mehmet şimşek için de ipucu vermeyi ihmal etmedi. Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından bakanların kim olacağı konusunda pek çok fikir var.

Her gün yeni listelerden bahsediliyor. Yeni kabinenin açıklanacağı gün de büyük merak konusu. Yeni kabinenin açıklanacağı tarih için kulislerde 2 Haziran 2023 Cuma veya 3 Haziran 2023 Cumartesi gününün ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bahçeli yapacak. Resmi Gazete'de isimleri yayınlanan milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek. Sonrasında Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yeni Kabine için kimlerin adı geçiyor?

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylediği için yeni kabine üyeleri merakla bekleniyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimler henüz netleşmese de kulislerde konuşulan isimlere göz atabiliriz. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın isimlerini kulislerde sıkça duyuyoruz.

Mehmet Şimşek ismi de sıkça anılıyor. Mustafa Varank'ın yerine Ömer İleri'nin ismi geçiyor. Efkan Ala'nın da ismini zikredenler çok. Cumhur İttifakı içinde Mustafa Destici ve Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekleri konuşuluyor. Ama eğer yardımcı yapılmazlarsa bu iki isme bakanlık verilebileceği kulislerde konuşuluyor.

Yeni kabinede hangi bakanlık için kimin ismi geçiyor?

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın adı İçişleri Bakanlığı için geçiyor. İçişleri Bakanlığı için Efkan Ala'nın da ismi anılıyor. Süleyman Soylu'nun adı Meclis Başkanlığı veya AK Parti Grup Başkanvekilliği için geçiyor.

Mehmet Şimşek ismi de önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’i cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayabilir, veya Hazine ve Maliye bakanı olarak da atayabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerine ikimin geleceği de çok merak ediliyor. Selçuk Bayraktar'ın ismi ilk akla gelenlerden. Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin ismi de bu koltuk için kulislerde söyleniyor.

Kulislerde Afet Bakanlığı ve Yatırım Bakanlığı'nın kurulacağı da söylenmekte. Sinan Oğan'ın adı Afet Bakanlığı için anılıyor.

Ulaştırma Bakanlığı için Mehmet Habib Soluk'un ismi anılıyor.