Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Erdoğan, göreve başlama törenine katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.

"85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden yüz milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız." diyen Erdoğan, "Bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. " değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 'Şimdi sizlerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikle yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum" diyerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı'nın Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı'nın Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı'nın Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı'nın Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı'nın Yaşar Güler, Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı olduğunu duyurdu.

YENİ KABİNE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE! BİR NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Yeni kabine dünyanın da gündemindeydi. Uluslararası haber ajansları, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anbean takip etti.

Al Jazeera, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı' başlıklı haberinde Mehmet Şimşek ile Hakan Fidan'a dikkat çekti. Haberin devamında bütün bakanların kariyerleri ayrıntılı bir biçimde anlatıldı.

İngiliz gazetesi The Guardian da yeni kabineden bahseden basın yayın kuruluşları arasındaydı. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde "85 milyonu kucaklayacağız" sözölerine dikkat çekti.

The Middle East Eye da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'birlik olma' çağrısında bulunduğundan bahsederek yeni kabineyi açıkladığını ifade etti.

İngiliz haber ajansı Reuters da yeni kabineden bahsederek kilit isimler olduğuna dikkat çekti. Gazete, özellikle dünyada sayılı isimler arasında olan Mehmet Şimşek'in maliye bakanı olarak atandığını vurguladı.

Yunanistan'ın da gündemi yeni kabine oldu. Yunan gazetesi Kathimerini, daha çok kendi dış politikalarını ilgilendiren dışişleri ve savunma bakanlarının kim olduğu ile ilgilendi.

ABD menşeili Wall Street Journal da yeni kabineden bahsederek Mehmet Şimşek'e dikkat çekti.