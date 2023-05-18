Milyonlarca Türk vatandaşının yakından takip ettiği Apple fiyatlarına yılın ikinci zammı geldi. Apple Ocak ayında yaptığı zammın ardından Mayıs ayında Türkiye'de satılan ürünlerine zam oranının yüzde 10 yaptı.

EN DÜŞÜK İPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

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