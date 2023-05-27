GTA 6: Oynadıkça Kazan - Gerçek Dünyada Para mı Kazanacağız?

Sosyal medya dünyasında büyük bir ilgi uyandıran bir iddia ortaya atıldı: GTA 6, oynadıkça gerçek dünyada para kazandıracak! Rockstar Games'in önderliğinde geliştirilen GTA 6, oyun dünyasında devrim niteliğinde bir değişiklik yaparak kazanılan sanal parayı kriptoya dönüştürebilme imkanı sağlayacakmış.

Oynayarak Kazan Modeli GTA 6'ya Geliyor

Yeni raporlar, GTA 6'nın oyuncuların oyunla etkileşim kurma biçiminde büyük bir değişiklik getireceğini belirtiyor. Rockstar, "oynayarak kazan" modelini benimseyerek, 2024'te çıkması beklenen oyunun blockchain ile uyumlu bir GTA Online sürümünü sunmayı planlıyor.

Blockchain ve Kripto Ödülleri GTA 6'ya Entegre Olacak mı?

Blockchain teknolojisi ve kripto ödüllerinin GTA 6'ya nasıl entegre olacağı henüz belirsiz. Ancak gelen ilk iddialara göre, Bitcoin'in oyun içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılabileceği söyleniyor. Bu durumda GTA 6 oyuncuları, sanal dünyadaki eğlencelerini gerçek dünyaya taşıyabilirler.

Take-Two şirketi, yıllık kazanç raporunda 2025 yılının mali açıdan kendileri için büyük bir yükselişe sahne olacağını belirtti. Bu, GTA 6'nın 2024'te piyasaya sürüleceğini düşündüren önceki sızıntıları destekleyen bir açıklama olabilir. Bu durum, "oynayarak kazan" modelinin, GTA Online'ın popülerliğine önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini düşündürüyor.

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