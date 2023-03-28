Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin dijital platformu olayinkolayi.com, Yeni Evim Kampanyasına katılanlara, kredilerini güvence altına alan Kredi Hayat Sigortasını rekabetçi fiyatlarla sunuyor. Üstelik sadece yeni kredi başvurusu yapanlar değil, daha önceden kredi almış olanlar da bu avantajdan yararlanabiliyor. Türkiye’nin 81 ilinde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için konut ve finans sektörünü bir araya getiren Yeni Evim Kampanyası ile ilk evini alacaklara, piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade seçenekleri, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanları sağlanıyor. “Kampanyadan yararlanmak üzere kredi kullananlar hem kendilerini, hem de aile bireylerini güvence altına almak için Kredi Hayat Sigortası da yaptırıyor.” diyen Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, bu noktada bankaların genelde Kredi Hayat Sigortasını yapmadığını, kredi tutarının bu amaçla hazırlanan özel sigorta ile teminat altına alınmasının önemini vurguladı. Yeni Evim Kampanyası’na katılıp kredi kullananların mutlaka Kredi Hayat Sigortalarını almak için olayinkolayi.com platformunu incelemelerini öneren Akçay, “Olayınkolayı’ndan Kredi Hayat Sigortalarını satın alanlar, neredeyse %40’lara varan avantajlı fiyatlar ile kredi masraflarından önemli ölçüde tasarruf etmiş oluyor.” dedi.