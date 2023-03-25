Artık yeni eşya almak yok. Geçtiğimiz günlerde rastladığım bir video beni oldukça şaşırttı.

Eski dolap kapı aklınıza gelecek her eski atılmaya bekleyen eşyayı yeniden kullanır hale getiriyor. Çeşit çeşit boyalar verniklerle birlikte bir güzel hazırlanan mobilyalar en lüks mağazalarda ki eşyalar kadar güzel oluyor. Hem bu durum israfın da önüne geçmiş oluyor. Günümüzde her eşyanın çöpü boylama süresi maalesef günün trendleri bazında çok kısa sürüyor. Tüketim alışkanlıklarınızın bu derece hızlı olması ve içinde bulunduğumuz maddi sıkıntıları da göz önüne alırsak eğer eşyaları tekrardan bizim elimizle az maliyetle yenilemek mümkün. Geri dönüşüm odaklı bu eşyaların değerlendirimesi çok başarılı. Konuyla ilgili merakımdan daha fazla araştırdığımda evde buna yönelik ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğunu gördüm. Sosyal medya platformlarında geri dönüşüme dair de çok güzel güzel içerikler var. Bazıları aile büyüklerine ait eşyaları bu tarz geri dönüşüme sokarak çok güzel videolar çekmiş.

Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmenin vakti bence artık geldi.

Günümüz dünyasında değişim süreci çok hızlıdır. Bu süreçteki sorun, kaynakların kıt olmasıdır ve bizim de geri dönüşüm odaklı bu eşyaların geri kullanmamız çok önemli.

Sonuç olarak baktığımız da yaşam standartlarını iyileştirmek ve korumak için bu kaynakları elimizden geldikçe bilinçli kullanmaktır.

Bu nedenle, tüketiciden yararlanan mal ve hizmetlere yönelik talep ve gereksinimleri karşılamak için gereklidir Bu bilgi ve becerilerin günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterse de temel taşları israfı önlemeye yönelik olması lazım. Bu iyi bilinen bir gerçektir. Değişim sürecinde hem eğitimin destekleyici özellikleri hem de yerleşik değerlerinden yararlanmamız gerekir. Korunabilir ve değişime daha kolay uyum sağlayabilir. Bu bağlamda tüketici eğitiminin önemi de unutulmamalıdır.

