Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine açıklamasının ardından gözler yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çevrildi. Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, hangi okuldan mezun oldu ve mesleki kariyeri nasıl şekillendi? İşte, Alparslan Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi!

Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kimdir?

Alparslan Bayraktar, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Haziran Cumartesi günü yapılan kabine açıklamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi. Alparslan Bayraktar, 1975 doğumlu olup İstanbul doğumludur.

Alparslan Bayraktar’ın Mesleki Kariyeri

Bayraktar, enerji sektöründe uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Kamu sektöründe önemli görevlerde bulunmuş olan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010-2016 yılları arasında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası Görevler ve Başarıları

Uluslararası enerji düzenlemeleri ve yönetimi konusunda uzman olan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. Aynı zamanda Bayraktar, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını sürdürmektedir.

Alparslan Bayraktar’ın Eğitim Hayatı

Eğitim hayatı boyunca birçok önemli kurumda bulunan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası üzerine yapmıştır.

Bu geniş ve çeşitli eğitim geçmişi, Alparslan Bayraktar'ın enerji politikası ve yönetimi konularında derin bir anlayışa ve bilgi birikimine sahip olduğunu göstermektedir.