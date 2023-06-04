Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da Beştepe Sarayı'nda düzenlediği basın açıklaması ile yeni hükümette yer alacak bakanları açıkladı. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Soyadlarının aynı olması nedeniyle "Alparslan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar akraba mı?" sorusu merak konusu oldu. Peki Alparslan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar akraba mı? Detaylar haberimizde…

Alparslan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar Akraba Mı?

Alparslan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar’ın akrabalık ilişkileri olup olmadığı net olarak bilinmemektedir. Ancak, Alparslan Bayraktar’da Selçuk Bayraktar’da Trabzonlu’dur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ



