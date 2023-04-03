Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ‘Kartalımıza Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi’ projesi kapsamında, Kartal’da yaşayan 0-9 ay (9 ayı tamamlamamış) grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek, içinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hediye paketi kendilerine teslim ediliyor.

Proje sayesinde, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçları karşılanarak, ailelerin mutluluklarına ortak olunuyor. İçerisinde; bebek kıyafetleri, emzik, biberon, bebek battaniyesi, bebek temizleme pamuğu, diş kaşıyıcı, bebek bakım örtüsü, emzirme önlüğü, bebek şapka, eldiven ve önlüğü, bebek paketinin konulacağı çanta, tebrik kartı ile bebek bakım el kitabının olduğu ‘hoş geldin bebek’ çantası, Kartal Belediyesi’nin yeni doğanlara ilk hediyesi oluyor.

Kartal sınırları içerisinde ikamet eden ve bebekleri 9 ayını doldurmamış aileler, 444 4 578 numaralı iletişim hattını kullanarak çağrı merkezinden başvuruda bulunabilir ve bebekleri için hazırlanan paketi alabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ