Yeni doğan bebekler oldukça iyi işitebilir, ancak tam olarak değil. Yeni doğmuş bir bebeğin orta kulağı sıvı ile doludur ve bu durum işitmeyi az da olsa bozar. Bu nedenle yeni doğan bebekler en iyi tiz, abartılı seslere ve seslere tepki verirler.

Bebeğinizin İşitmesi Hakkında Ne Zaman Endişelenmeli?

Yeni doğan bebeğiniz yüksek seslere irkilerek tepki vermiyorsa veya ilk aylarda sesinize hiç tepki vermiyor gibi görünüyorsa, çocuk doktorunuza danışın. İşitme testi, bebek dünyaya geldikten 24 saat sonra yapılabilir. Ancak en uygun zaman, doğum sonrası 48 saatlik olduğundadır. İşitme testinde bebeğin kulaklarına belirli oranda bir ses verilerek beyin dalgaları ölçülür ve bu şekilde duyup duymadığının anlaşılması mümkün olmaktadır.