James Cameron’ın aynı adlı aksiyon-komedi filminden esinlenen True Lies, birinci sınıf bir uluslararası casus ile günlük rutininden sıkılmış bir dil profesörü olan eşini konu alıyor. True Lies 5 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30’da FX ekranlarında başlıyor.

ABD istihbarat teşkilatı Omega Sector için çalışan uluslararası casus Harry Tasker ve hayatında bir değişiklik arayan dil profesörü eşi Helen’i konu alan True Lies izleyicileriyle buluşuyor. Sıradan biri gibi görünen kocasının yaşadığı ikili hayatı keşfeden Helen, istihbarat teşkilatı Omega’yı bile şaşırtan becerileri ile casus olarak işe alınıyor. Helen’in Harry’nin de mensubu olduğu birinci sınıf ajanlardan oluşan ekibe katılmasıyla dünya çapında gizli görevlere ve heyecan dolu maceralara atılıyorlar. Başrollerinde Steve Howey ve Ginger Gonzaga’nın yer aldığı True Lies, 5 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.30’da FX ekranlarında.

Dramadan korkuya, animasyondan bilim kurgu ve fantastiğe, polisiyeden aksiyondan ve komediye kadar birçok farklı kategoride yapıma ev sahipliği yapan FX; renkli ve çeşitli bir dünyanın kapılarını aralıyor. FX kanalı; D-Smart, Tivibu, KabloTV ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.