Zeynep Taşdelen Tenteoğlu'ndan bir “aşk” romanı; Bağ

İnkılâp Kitabevi, Zeynep Taşdelen Tenteoğlu imzalı bir “aşk” romanı ile okurlarının karşısına çıkıyor. Yazarın ilk kitabı olan Bağ, geçmiş yaşantılarının yaralarıyla başa çıkmaya çalışan iki insanın karşılaşmasıyla doğan, sürprizlere gebe masalsı bir aşkı konu ediniyor.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR 08.03.2022, 12:53
Zeynep Taşdelen Tenteoğlu'ndan bir “aşk” romanı; Bağ

Kemal, gençlik yıllarında yaşadıklarının acısıyla ailesinden ve memleketinden kopmaya mecbur kalan, sonrasında kendine oldukça başarılı bir yol çizen zeki bir iş insanı. Yaşadığı kayıplar ve hayal kırıklıkları ise onun güçlü karakterini oluşturan temel taşlar. Mila ise küçük yaşta yalnız kalmasının getirdiği boşluğu, eğlence hayatıyla doldurmaya çalışan, aslında bu hayatın kendi istek ve hayallerine uymadığının farkına çok sonra varan iyi niyetli ve bir o kadar güzel genç bir kadın. Uğradığı büyük ihanet ise onun hayatını değiştiren dönüm noktası. 

“Hayata emek vermek” Bağ’ın satır aralarından çıkarılacak derslerden en önemlisi. “Aşk” temasını yanında ise ihanet, dostluk, gerçek sevgi, geçmişe bağlılık, aile bağlarının önemi gibi temalara dikkat çekiliyor. Farklı sektörlerde özen ve sabır isteyen ürünlerin zorluklarına göğüs geren ve titizlikle, yılmadan, mükemmeli hedefleyen ve bunun için çalışan emekçilere saygı duruşu da değinilen noktalardan bir tanesi.  

Bağ, hem konusu hem sürükleyici kurgusu hem de başarılı dil kullanımı ile Türk edebiyatına değeri yadsınamaz bir katkı.

ARKA KAPAK

“Sen o zaman şuna karar vereceksin. Tek başına, hiçbir sorumluluk, bağlılık olmadan mevsimlik çiçek gibi mi yaşayacaksın; yoksa herkesi gölgesinde toplayan, kök salan, güven veren bir çınar mı olacaksın? Evin önündeki bu koca çınar, aile demek, bağ demek, koşulsuz, şartsız sevgi demek. Şimdi düşün bakalım oğlum, sabah uyandığında kararını vermiş olarak kalk çünkü hayat beklemez…”

Geçmişinin yükü, kalbinde derin bir yara olarak kalmış başarılı iş insanı Kemal…

Yaşadığı savruk hayattan sıkılan, en sonunda uğradığı akıl almaz ihanetle kendi ruhunu keşfeden Mila…

İkisinin hayatlarını ortak bir hayalle birleştiren, tarihi değeri ve büyüleyici güzellikleriyle Çınar kasabası... 

Aşk, ihanet, dostluk, sadakat, aile, pişmanlık, emek gibi kavramların karakterlerin sürükleyici hayat hikâyeleri ile buluştuğu noktada; yazarın sade ve akıcı dili, bir o kadar etkileyici tasvirlere bezenmiş cümle kurguları sizler için bir nefeslik mola hazırlıyor.

Çınar’da vuku bulan hikâyeler okuyucusunu andan koparıp Bağ’ın sayfaları arasına hapsedecek! 

Yayın Direktörü:        Gülşen İşeri

Yayıma Hazırlayan:   Saliha Nur Ulusoy

Kapak Tasarım:          Emir Tali

Sayfa Tasarım:           Beyzanur Karabulut    

Tür:                              Roman

#Zeynep Taşdelen Tenteoğlu
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