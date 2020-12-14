Yılmaz Okumuş’un ''LAZ KAPİTAL 2'' kitabı çıktı!

Mizah edebiyatının önemli isimlerinden olan ve Karl Marx’ın Das Kapital eserini Laz Kapital’e dönüştüren Yılmaz Okumuş, Laz Marks’ın Karadeniz şivesiyle ekonomi, siyaset, tarih, toplumsal ilişki ve gerçeklere yani Bernard Shaw’un deyimiyle dünyanın en acı şakalarına mizahi bir dil ve anlatımla yeniden hayat vererek kaleminin sağlamlığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Edip Cansever’in, “Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz,” dizelerinden esinlenerek ismini alan Ayrıksı Kitap’tan yayımlanan Laz Kapital 2’nin alt başlığı “Ben tek, siz hepunuz.”