Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor Kuruluş Osman 35. Bölüm 2. Fragmanı
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine başka kapılardan medet umuyor
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine...
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden...
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere...
Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli
Uluslararası iş birliği mülteciler ve...

Yılmaz Okumuş’un ''LAZ KAPİTAL 2'' kitabı çıktı!

Yılmaz Okumuş’un “Karl Marx Trabzon’da doğsaydı” fikrinden yola çıkarak mizahi bir dil ve Karadeniz şivesiyle yazdığı “Laz Kapital” serisinin ikinci kitabı Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı.

Yılmaz Okumuş’un ''LAZ KAPİTAL 2'' kitabı çıktı!

Mizah edebiyatının önemli isimlerinden olan ve Karl Marx’ın Das Kapital eserini Laz Kapital’e dönüştüren Yılmaz Okumuş, Laz Marks’ın Karadeniz şivesiyle ekonomi, siyaset, tarih, toplumsal ilişki ve gerçeklere yani Bernard Shaw’un deyimiyle dünyanın en acı şakalarına mizahi bir dil ve anlatımla yeniden hayat vererek kaleminin sağlamlığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Edip Cansever’in, “Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz,” dizelerinden esinlenerek ismini alan Ayrıksı Kitap’tan yayımlanan Laz Kapital 2’nin alt başlığı “Ben tek, siz hepunuz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
LAZ KAPİTAL 2Yılmaz OkumuşKitapYeni çıkan Kitaplar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.