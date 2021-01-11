Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Beşiktaş ve Sarıyer salgın
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması...
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk...
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544...
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır darbe vuruldu
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır...

Yetkin Dikinciler 1984’ü Seslendirdi

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler, George Orwell’in en önemli eserleri arasında yer alan 1984’ü Storytel için seslendirdi. Yazarın geleceğe dair bir kâbus senaryosu olan eser, güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıt ve yalnızca yarına değil, bugün için de bir uyarı çığlığı olarak nitelendiriliyor.

Yetkin Dikinciler 1984’ü Seslendirdi

Can Yayınları tarafından Celâl Üster çevirisiyle yayımlanan 1984’te, bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, inanılmaz bir hayal gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgulanıyor. 1984, geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar oldukça gerçekçi bir roman. 

Yetkin Dikinciler, Storytel için gerçekleştirdiği seslendirmeyle ilgili görüşlerini paylaştı ve; ‘Eser, deyim yerindeyse ‘sarsıcı’, hatta adeta ‘zihnimi ve ruhumu silkeledi’ desem, abartmış olmam. Aslında, “ben böyle düşünüyorum” dediğimizde, varsaydığımız, zannettiğimiz bir “ben”den bahsediyor olabileceğimiz kuşkusunu, ürpertisini düşürüveriyor içimize. İçimiz, ne kadar içimizse tabii. Herkesin kendimiz gibi olmasını beklediğimiz, bencil iç dünyamızda, hakikatte kendimizin “herkes” gibi olmaya başlaması. Rahat, konforlu ve en önemlisi yasal. Herkes, herkesin, herkesleşmesini istiyor gibi. İşte, bu hissedişlerle okudum “1984”ü. Dil insanda yaşar. Doğru, ama insan, dilde yaşamaya başlıyor, hatta, konuştuğu dil kadar yaşıyor, düşünüyor. Herkes, anlamın değil, “aynı şeyi anlamanın” peşinde. Bu eseri seslendirirken, bana var olduğunu zannettiğim “ben”i unutturan Orwell’a, onun “yazdıklarımı unut, kendini herkesleşmeden oku” diyen “kardeşliğine” sadakat yegâne amacım oldu. “Her”kese, iyi dinlemeler.’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yetkin DikincilerSesli KitapYeni çıkan Kitaplar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.