Yasemin Eren beklenen kitabı çıkardı

2019'da çıkardığı Güç Mevsimi adlı kitabında dünyanın en güçlü ve en zengin aileleri arasındaki güç ve iktidar savaşlarının arasında yeşeren büyük bir aşk hikâyesini işleyen Eren, okurların beklediği devam kitabı "İntikam Mevsimi"ni çıkardı.

Eren, devam kitabı hakkında "Güç Mevsimi kitabımın devamı olan İntikam Mevsimi’nde dünyanın en güçlü ve en zengin aileleri arasındaki güç ve iktidar savaşlarının gölgesinde filizlenen bir aşkın yakıcı tutkusuna tanıklık edeceksiniz. Güç Mevsiminde ekilen kötülük tohumları serpildikçe, gücü elinde tutanlar ne kadar yükseğe uçmak isterlerse kökleri de bir o kadar derine, karanlığa ve kötülüğe dalıyor. Bunu da Uzay Baronu, Silah Tanrısı ve Devlet başkanı olan karakterlerimin ilişkileri üzerinde okuyucularıma anlatıyorum." sözlerini kullandı.

"Nemesis Yayınevinden çıkar kitabın tanıtım bülteninde ise şu ifadeler yer aldı:

Acımasızlık, doğanın bize nakşettiği, uygarlığın henüz yok edemediği insan enerjisinden başka bir şey değildi. İnsanın elde etmek istediği güç, iktidar ve aşk, aslında onun gerçek kişiliğinin çiçek açmasını sağlayan mevsim değil miydi? İnsanın tohumu bozuksa mevsimin suçu neydi?

Değişik coğrafyaları ve kültürleri tanıdıkça adil, eşit dünya idealinin önündeki en büyük engelin insanın güç ile iktidar iştahı olduğunu gördüm ve buradan yola çıkarak ikinci kitabım İntikam Mevsimi'ni yazdım. Değerli okurlarıma kibrin, nobranlığın, gücün ve cehaletin sefil krallığında bir göğe bakma penceresi vaat ediyorum."