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Yapı Kredi ve Tüpraş İş Birliğiyle, “Efsanevi Deniz Kavimlerinden Karialılar”

Yapı Kredi Yayınları ile Tüpraş iş birliğiyle İngilizce ve Türkçe hazırlanan “Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara” kitabı, efsanevi deniz kavimlerinden biri olan Karialıların arkeolojik ve tarihi geçmişini anlatıyor.

Yapı Kredi ve Tüpraş İş Birliğiyle, “Efsanevi Deniz Kavimlerinden Karialılar”

Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle 2011 yılında başlatılan ve Türkiye’deki arkeoloji yayıncılığına yeni bir boyut ve ivme kazandıran “Anadolu Uygarlıkları Serisi” toplam 12 kitaptan oluşuyor.
 Seri kapsamında yayımlanan 9. Kitap olan “Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara, Karia Bölgesi’nin prehistorik çağlarından başlayarak Geç Osmanlı Dönemi’ne uzanan arkeolojik ve tarihi geçmişi hakkında bugüne dek yapılmış araştırmaların bir özetini sunuyor. 

Kitapta alanında uzman yerli ve yabancı araştırmacıların güncel veriler ışığında kaleme aldığı 33 bilimsel makale yer alıyor. 

Anadolu Yarımadası’nın Güneybatı kesiminde yer alan ve Antik Çağ’da Karia olarak bilinen coğrafi bölgenin kuzey sınırını Büyük Menderes Vadisi, doğu sınırını Dalaman Çayı belirler. 

MÖ 2000’li yıllara dayanan yazılı kaynaklarda birçok kez adı geçen Karialıların, Hitit istilaları karşısında Anadolu halklarını destekledikleri ancak daha sonra Mısırlılar karşısında Hititlerin yanında yer aldıkları görülür. 

Savaşmaya Bir Kız Gibi Altınlarla Süslü Gidenler

Karialıların adı, tüm Akdeniz’de geçtikleri yerleri talan ederek Geç Tunç Çağı’nın güçlü imparatorluklarının çöküşüne katkıda bulunan efsanevi “Deniz Kavimleri” arasında da anılır. İlerleyen dönemlerde, Homeros, Karialıların Yunanlara karşı Troia kentini savunmaya gelen halklar arasında yer aldığından bahsederken “savaşmaya bir kız gibi altınlarla süslü geldiler” sözleriyle Karialıların zenginliğini vurgular.

Serinin bugüne kadar yayınlanan kitaplar listesi:

  1. Urartu - Doğu’da Değişim / Transformation in the East
  2. Frigler: Midas'ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde / Phrygians: In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments
  3. Hititler - Bir Anadolu İmparatorluğu
  4. Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent / A Hellenistic Capital in Anatolia
  5. Lukka’dan Likya’ya - Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi / From Lukka to Lycia The Land of Sarpedon and St. Nicholas
  6. Persler - Anadolu’da Kudret ve Görkem / The Persians - Power and Glory in Anatolia
  7. Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God of Assur from Tigris to Taurus
  8. Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu - Krallar, İmparatorlar ve Kent Devletleri / Hellenistic and Roman Anatolia Kings, Emperors, City States
  9. Karialılar: Denizcilerden Kent Kuruculara

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Efsanevi Deniz Kavimlerinden KarialılarYapı Kredi YayınlarıTüpraşYeni çıkan Kitaplar
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