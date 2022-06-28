Yanılsamalar Üzerine Bir Roman

Daha önce ‘’Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada’’ isimli hikaye kitabıyla edebiyat severlerin karşısına çıkan oyuncu, senarist ve yazar kimlikleriyle tanınan Gül Gülsün Yıldız, hikayelerinde kendi deyimiyle ‘feleğin sillesini yemiş’ gerçek kadın hikayelerini anlatmış ve büyük ilgi görmüştü. Bu ilgiden üç yıl sonra tekrar okurlarıyla kurgu bir romanla buluştu. 2022’nin ilgi çeken bir romanına imza atan Yıldız, odağında iki genç kızın olduğu romanına Yanılsamalar ismini uygun bulduğunu, romanın kahramanlarının hayatlarının tamamen yanılsamalar üzerine kurulduğunu söyledi. Yıldız romanında toplumsal eşitsizliğe, kadın ve erkek olmaya, kadın erkek ilişkilerinde ki yanılsamalara yer verirken, öğrenilmiş çaresizliklerin insanların hayatlarını nasıl istemedikleri yerlere sürüklediğini ve bu sürüklenmelerin bazen dönüşü olmadığını samimi bir dille anlatıyor. Kitaptaki tüm kahramanlar yaşanan olayları kendi bakış açılarıyla yorumluyor. Çok yakın insanların bile olaylara kendi pencerelerinden baktığı romanda gerçekleri aramanın tekinsiz ve zor halleri de yer alıyor. Yaşamın ortasına bırakılmış Eylül ve Esin’in yetimhanede başlayan seçilmiş kardeşliklerinin, yetimhane yıllarından sonra öğrenilen gerçeklerle nasıl sınandığını ve bu sınanmanın yıkıcı sonuçları olabileceğini heyecanla takip ediyoruz. Merak duygusunu diri tutan romanda güldüren, ağlatan ve düşündüren anlatımlar var. Geçmiş ve bugün arasında gidiş gelişlerin yaşandığı romanda sırların gölgesinde yeşeren umutlar, ihanet, hınç ve barut kokusu var. Kimsesizliğin değil kimliksizliğin yıkıcılığını yaşayan, gerçeğini arayan Masal’ın peşinden giden okuyucu beklemediği sürprizlerle karşılaşıyor.