Uykusuzluk Kâbusunuz Olmasın

Günümüz insanının belki de en fazla yaşadığı sorunlardan biri uykuya dair. Kimileri bölük pörçük uykulardan söz ediyor, kimileri hep yorgun uyanıyor ve kimileri de neredeyse hiç uyuyamıyor. İyi de ne oluyor da o güzelim uykular bölünüp sağlıklı hale gelemiyor? Bunu sadece stresle açıklamak doğru mu?

Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, aynı zamanda uyku üzerine Harvard Tıp Fakültesi’nde uzmanlaşmış bir hekim. Pittsburgh Üniversitesi uyku kliniğinde de dünyanın sayılı uzmanlarıyla çalışan Altıntaş kısa süre önce uykuya dair çok özel bir kitap yazdı.

Uzun zamandır uykusuzluk problemi yaşayanlar, uykularının bölük pörçük olduğunu düşünenler ve yeterince iyi uyuyamadığından yakınanlar için bir başvuru kitabı olan Sizi Uyutabilirim raflardaki yerini aldı. Doç. Dr. Nejat Altıntaş tarafından kaleme alınan ve Nemesis Kitap etiketiyle okurla buluşan kitapta uykunun tarihi, evreleri, önemi, rüyalar ve uykusuzluğun çözüm yolları bulunuyor.

İki ana bölümden oluşan Sizi Uyutabilirim’in ilk bölümünde uykuya ve uykusuzluğa dair merak edilen onlarca konu derli toplu bir şekilde ve akıcı bir üslupla anlatılıyor. İkinci ana bölümde ise uykusuzluğun çözümü olarak Doç. Dr. Nejat Altıntaş’ın özel olarak hazırladığı meditasyon uygulamaları ve mindfulness pratikleri yer alıyor.

Günde kaç saat uyumalıyız, uykunun evreleri nelerdir, hangi evre uyku insan hayatı için olmazsa olmazdır, hangi yaşta kaç saat uyumak sağlıklıdır, sağlıklı bir uyku çekmezsek hangi hastalıklara davetiye çıkarırız, kahve ve uyku ilişkisi nasıl kurulmalı, uyku tipleri karakteri nasıl etkiliyor gibi pek çok sorunun yanıtını bulacağınız eserde aynı zamanda sizi yedi günlük bir mindfulness pratiği bekliyor. Uykusuzluk, parçalı uyku ve sağlıksız uyku sanki bizim bir karakterimizmiş gibi yaklaşmak yerine onun çözümünü bulmak, harekete geçmek ve sağlıklı uykuya kavuşmak elinizde.

Doç. Dr. Nejat Altıntaş Kimdir?

Türkiye derecesi ile kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları

Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tıp sınavları olan USMLE Step1, Step2 ve

Step3 sınavları ile İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniği’nde Research Assistant olarak American Thoracic Society Başkanı Prof. Dr. Atul Malhotra’nın yanında çalıştı. Pittsburgh Üniversitesi Uyku Kliniği’nde Post-Doctoral Fellowship

programını, American Academy of Sleep Medicine Başkanı Prof. Dr. Patrick Strollo’nun yanında yaptı. Roma Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nicolino Ambrossino, Londra’da Royal Bromton Hastanesi’nde Prof. Dr. Anita Simonds, Londra’da Imperial College’de Prof. Dr. Peter Barns ve Leeds’de Saint James University Hospital’da Prof. Dr. Marc Elliot ile birlikte çalıştı. 2015 yılında Hollanda’da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek “European Diploma in Respiratory Medicine” (Avrupa Göğüs Hastalıkları Diplomasını) almaya hak kazandı. 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçti. 2017 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını aldı. Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmaktadır.