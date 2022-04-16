Türkiye bu kitabı konuşuyor… Beşinci kitabı 120 bini aştı

Sosyolag Bircan Yıldırım’ın yeni kişisel gelişim kitabı Şimdi Onlar Düşünsün okurla buluştu!

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR 16.04.2022, 16:12
Türkiye bu kitabı konuşuyor… Beşinci kitabı 120 bini aştı

Kitaplarıyla yüzbinlerce kişinin yaşamına dokunan sosyolog Bircan Yıldırım’ın yeni kitabı “Şimdi Onlar Düşünsün” okurla buluştu. Yazar yeni kitabıyla da okurlarına yaşamlarını değiştirecek öneriler sunuyor. Daha önce Hayat Cesurlara Torpil Geçer, Ben Kazanmadan Bitmez, Yaşam Terapisi ve Duygusal Zekâ adlı çok satan kitapları yazan Bircan Yıldırım son kitabı için “Bu kitabın sırrı para, bolluk bereket, başarı, aşk evlilik, evlenememe veya cinsel hayatınız ile ilgili nasıl sıkıntılar yaşıyorsanız yaşayın hepsinin çözümü bu kitapta” diyor. Büyük ilgi gören kitabın ilk imza günü ise İstinye Park’ta tam altı saat sürdü.

 

Yazar, aile danışmanı, cinsel terapist, sosyolog Bircan Yıldırım’ın kaleme aldığı ve Destek Yayınları’ndan çıkan “Şimdi Onlar Düşünsün” adlı kitabı en çok satan kitaplar arasına girdi. Piyasaya çıktığı günden bu yana kısa zamanda 120 bin satarak dikkat çeken kişisel gelişim kitabı adından söz ettiriyor. Daha önce piyasaya çıkan dört kitabı bir milyonun üzerinde satan sosyolog Bircan Yıldırım özellikle hanım okurların büyük ilgisini çekiyor. Kitabın ilk imza gününe de özellikle hanımların ilgisi büyük oldu. İstinye Park AVM’de düzenlenen imza günü altı saat sürdü ve yüzlerce kişi kitap imzalatmak ve yazarla tanışmak için saatlerce bekledi.

Sekiz yıldır kitap yazan ve çok sayıda hayran kitlesine sahip sosyolog Bircan Yıldırım kitaplarının ilgi görmesini ve çok sayıda hayran kitlesinin olmasını kitaplarını okuyanların sorunlarına çareler bulmasına bağlıyor. Bircan Yıldırım “Kitapların özelliği bilinçaltı oyunlardan çıkartıp düşünen beyni çalıştıran çözüm odaklı kartları da içeriyor” dedi.

İnsanlar zor günler geçiriyorlar…

Son yıllarda toplumun büyük çoğunluğunun sıkıntılı bir süreç geçirdiğine de değinen Bircan Yıldırım “Özellikle pandemi toplum üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Geçim sıkıntısı ekonomik, sosyal sorunlar had safhada. Bu nedenle kadın erkek ilişkileri, aldatma, cinsel sorunlar, gelin kaynana ilişkileri en çok öne çıkan sorunlar. Ben bu kitapta bu benzeri sorunlara çareler getirmeye çalışıyorum. Okurlarımdan gelen sorunlarının çözümlendiğine dair mesajlar beni çok mutlu ediyor. Bu kitapların giderek okur sayısının artması da bu yüzden” dedi. Yazarın imza günleri önümüzdeki günlerde Hatay, Uşak, Antakya, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Merzifon ve İskenderun’da da yapılacak.

Yazar Hakkında:

Hayat Cesurlara Torpil Geçer, Ben Kazanmadan Bitmez, Yaşam Terapisi ve Duygusal Zekâ adlı çok satan kitaplarının yazarı Bircan Yıldırım, Denizli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Almanya’da tamamladı. İzmir Buca Lisesi’nden mezun olduktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu felsefe grubu öğretmenliğine atandı. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Beynimizin özellikleri, insan psikolojisi, kuantum felsefesi, aile danışmanlığı ve cinsel terapi alanındaki araştırmalarına, çalışmalarına ve eğitimlerine devam etmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok eğitime ve seminere katılan Bircan Yıldırım, yazdığı kitaplarla ve sosyal medya hesaplarında gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce kişinin mucizeler yaşamasına, yeni başlangıçlar yapmasına destek olmuş, ilham vermiştir.

 

Aldığı Eğitimler: Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitim Sertifika Programı, Aile Danışmanlığı Eğitimi, Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi, BDT Terapisi, Depresyon Eğitimi, Sertifikalı Çocuk BDT Terapisi Eğitimi, Nefes Koçluk Eğitimi, Nefes Terapisi Eğitimi, Çocuk Nefes Eğitimi, Yaşam Koçluğu Eğitimi, Öğrenci Koçluğu Eğitimi, EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği) Eğitimi, Kuantum Düşünce Tekniği Eğitimi, Hızlı Okuma Eğitimi, Hafıza Teknikleri Eğitimi, Ho’oponopona Eğitimi, Kozmik Enerjiler Eğitimi, Reiki, Access Bars Eğitimi

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 29 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 35
15. Getafe 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 32 23