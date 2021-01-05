"Sinemada Yol ve Yolculuk" kitabı yayınlandı!

Türk ve Dünya sineması üzerine akademisyenlerin, sinema öğrencilerinin ve de sinemaya ilgi duyan, işin biraz daha derinine inmek isteyen sinemaseverlerin rahatlıkla okuyabileceği " Sinemada Yol ve Yolculuk" önemli bir arşivlik eser. Sinema sanatını sadece izleyerek değil üzerinde düşünerek, tartışarak, kafa yorarak hayatına dahil edenlerin kitabı...

"Sinema sanatının en güzel örneklerinin görüldüğü yol filmleri gücünü karakterlerden, mekanlardan ve tesadüflerden alır. Filmlerde gördüğümüz yolculuk sadece maddi değil aynı zamanda manevidir. Karakterin fiziki yolculuğu bir süre sonra içsel yolculuğa dönüşür. Karakterin dönüşümü seyirciyi de etkiler. Felsefenin insanı, benlik, yaşam, ölüm, tanrı ve varoluşu sorgulatan tarafı sinema sanatı sayesinde yeni bir forma kavuşmuştur. Bu form alışılmış kalıpların çok ötesinde daha akışkan ve verimlidir. Ünlü teorisyen Joseph Campbell’ın “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” modelinin en iyi gözlemlenebileceği yol filmleri psikolojik, sosyolojik, tarihsel ve felsefi okumalara da oldukça açıktır. Bu kitapta “Easy Rider”dan “Puslu Manzaralar”a, “Paris, Texas”dan “Kikujiro’nun Yazı”na dek sinema tarihine damgasını vurmuş yol filmleri kahramanın sonsuz yolculuğu kapsamında değerlendirilmiştir. Sinema yazarı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sayıcı’nın sinema tarihi alanında Türkiye’de ilk defa bu denli kapsamlı incelenen yol sineması üzerine bu çalışması başta akademisyenler, sinema öğrencileri ve sinemaseverler olmak üzere her kesimden okuyucuya hitap ediyor. Kitap, seçkin kitapçılar ve dijital platformlarda satışa sunuldu."