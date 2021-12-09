SEN GİT AŞK BANA KALSIN

“Kulağını kalbime daya,

adını duy.

Başkaları inanmaz ama sen inanırsın.

Çünkü sen de benim gibi tepeden tırnağa âşıksın.”

Mehmet Coşkundeniz

Aşk Bize Yakıştı

Mehmet Coşkundeniz’in Sen Git Aşk Bana Kalsın ve Aşk Bize Yakıştı kitapları genişletilmiş yeni baskısıyla raflardaki yerini aldı. İlk olarak 2004 yılında okurla buluşan her iki kitabın içinde yer alan metinleri tekrar elden geçiren yazar, içeriğe yeni yazılar katarak kitaba günümüz ilişki ve çatışmalarını da dahil etmeyi başarıyor. Nemesis Kitap etiketiyle okurla buluşan kitaplar, ilişkilere dair yorumları naif bir anlatımla aktarıyor.

Zamandan ve mekândan bağımsızlaşan metinler, aşka dâhil olan ne varsa onları anlatmanın yanı sıra okura bir aşkın gelişi, var oluşu ve bitişiyle ilgili de çarpıcı ve yenilikçi bakış açıları kazandırma özelliğini taşıyor.

“Biz seninle susturduk acıyı. Yok ettik umutsuzluğu, sildik mutsuzluğu. Biz seninle yeni bir dünya kurduk, sevdayla bezenmiş. Aşkı rehber seçtik kendimize, yüreklerimizi teslim ettik. Ruhlarımızı birleştirdik, tamamlasınlar diye birbirlerini,” diyen yazar bazen o aşkın coşkunluğunu dile getirirken bazı metinlerde bırakıp giden sevgili ve yiten sevdayı tasvir ediyor.

“Yürek acıyla parçalandığında,

Kendini iyileştirmesini beklemekten başka çare yoktur.

Bir yol bulmak isterdim…

Lime lime olmuş yüreğime ilaç olacak bir şey…”

Bazen de sadece sevmenin yetmediğini şiirsel bir dille aktarıyor:

“Bir aşk için yapabileceğin her şeyi yaptığına inanıyorsan ve buna rağmen hâlâ yalnızsan için rahat olsun. Giden zaten gitmeyi kafasına koymuştur ve yaptıkların, onun dudağında hafif bir gülümseme yapmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Hayatı ıskalama lüksün yok senin. Onun varsa, bırak o lüksü sonuna kadar yaşasın.”

İnsanların aşka olan inancını tazeleyen yazılar, yüreğini duygularının akışına bırakmış herkese aşkın yakıştığını anlatıyor. Ve her âşık kutsanır, aşkla kutsanır, sevgiyle kutsanır, diyor.

Mehmet Coşkundeniz Kimdir?

1966 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

Gazeteciliğe 1987’de polis muhabiri olarak başladı. Çeşitli alanlarda muhabirlik yaptıktan sonra 1995’te Posta gazetesinin kurucu kadrosunda yer aldı. Gece sorumlusu olarak girdiği gazetede haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, yayın koordinatörlüğü, dijital yayınlar genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Halen Posta gazetesinde yayın koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Posta’da köşe yazmaya 1999’da başladı. Haftada bir gün sadece aşkı ve ilişkileri yazdı. Köşe çok ilgi görünce ve çok sayıda mektup gelince yazı sayısı arttı, “Aşk Doktoru” sayfasını hazırlamaya başladı. İlk kitabı Sen Git Aşk Bana Kalsın 2004’te çıktı ve çok satanlar arasına girdi. Daha sonra Aşk Bize Yakıştı, Bana Bir Aşk Borçlusun, Aldatan Kadınlar Anlatıyor, Aldatılan Kadınlar Anlatıyor, İhbar Ediyorum Yüreğimi Sana, Seni Seviyorum Çünkü, Sensiz Olmaz Çünkü, Aşk Yakalar Seni, Ve Kadınlar Ve Erkekler Ve Aşk, Sevgiliye, Beni Bir Tek Aşk Aldatmadı, Aşk Uykusu ve Aşk ve Kül kitapları yayınlandı. Aşk Uykusu romanı filme çekildi. 2009’da Türkiye’nin en çok okunan 10 köşe yazarı arasına girdi. Köşe yazıları halen salı, perşembe ve cumartesi günleri Posta gazetesinde devam etmektedir.

Bir dönem radyoda, daha sonra televizyonda kendi adıyla programlar yaptı. Çok sayıda programa konuk oldu. Üniversitelerde ilişkiler üzerine seminerler verdi. Çeşitli şirketlere de yine “ilişkiler” konusunda danışmanlık yaptı.

Arka Kapaktan:

Aşk Bize Yakıştı

Gittin...

Bir okyanusun ortasında, tek küreği kaybolmuş sandalda

dev dalgalarla boğuşan bir denizciyim şimdi.

Bil ki seni sevmekten vazgeçmedim.

Bil ki seninle birlikte sevdanı da taşıyacağım yüreğimde.

Bil ki seni...

Unutmadım...

Mehmet Coşkundeniz

Sevgiliye yazılmış her satır aşkı anlatır. Kimi zaman mutlu sözcüklerle,

kimi zaman hüzün dolu dizelerle...

Dünya var oldukça aşk da var olacaktır ve herkes kendi bildiğince, yüreklerindeki o eşsiz duyguyu dile getirmeye, kaleme almaya devam edecektir. Sevgili varken de, gitmişken de, dönmeyeceği acı bir gerçek olarak dururken de değişmeyecektir bu durum.



İlk baskısı 2004'te yapılan Aşk Bize Yakıştı, insanların aşka olan inancını tazelemek için yazılmıştır.



Şimdi yeni yazıların da eklenmesiyle, genişletilmiş içeriğiyle bir kez daha okuruyla buluşuyor. Aşka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bugünlerde “Aşk ölmedi, ölmeyecek!” dedirtmek için...

Arka Kapaktan:

Sen Git Aşk Bana Kalsın

"Aşk bizim kaderimiz...

Her yolculuktaki menzilimiz,

kavuşmayı bekleyen sevgilimiz.

Andığımızda yüzümüzde gülücükler oluşturan,

eh bazen de gözyaşlarına sebep olan geçmişimiz...

"Tanrıya şükür yaşıyorum" dedirten şimdimiz...

Olmayacak hayalleri kurduran ve başkalarının

bize deli gözüyle bakmasına neden olan geleceğimiz...

'Ezel'imiz, 'ebed'imiz...

'Uğruna ölümlere gidip geldiğim'iz...

Her mevsim güneşimiz, hayat veren nefesimiz...

Sahip olduğumuz en büyük değerimiz."

Mehmet Coşkundeniz

Zaman geçer, her şey değişir, bir tek aşk kalır geriye.

Elimizi ayağımıza dolaştıran, sabahın kör vaktinde ne yapacağımızı bilmez halde yatağımızda debelenip durmamıza sebep olan, kimi zaman bir uçurtmaya takılıp gökyüzünde uçmamızı sağlayan, kimi zaman geçmek bilmez saatlerde bir telefon sesine muhtaç bırakan aşk...

Hangi coğrafyada, hangi yüzyılda olduğumuzun da önemi yoktur aşk varsa.

İlk baskısı 2004'te yapılan, içeriğiyle 'zamana ve mekâna' bağlı olmayan Sen Git Aşk Bana Kalsın, genişletilmiş yeni baskısıyla bir kez daha sizlerle.

Okumayanlar buluşsun, aşina olanlar eski bir dosta yeniden kavuşsun diye…