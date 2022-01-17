SAKİN İNSANDAN SAKİN EBEVEYNE

Belki de bize nasıl davranıldıysa biz de başkalarına, sevgilimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, eşimize öyle davranıyoruz. Sakin Ebeveyn bu zinciri kırmanın yollarını gösteren, nasıl davranmamız, konuşmamız ve iletişim kurmamız gerektiğini yalın bir dille anlatan bir psikoloji kitabı.

“Kendimize, çocuklarımıza ve başkalarına olan yaklaşımımızı çocukluğumuzdan bu yana bizimle yaşayan yaralarımız belirler,” diyen Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal yıllardır kendisine gelen danışanlarından dinlediklerini, akademik çalışmalarını ve kendi annelik deneyimlerini özümseyerek Sakin Ebeveyn kitabına aktarmış.

Sakin Ebeveyn süt liman bir hayat süren, asla sinirlenmeyen bir anne baba demek değil; duygularını tanıyan, onları kabul eden birey demek. Geçmişi, geleceği ve şimdiyi özümsemek, duygularımızı yadsımamak ve en önemlisi önce kendimize saygı duymak demek. Sakinlik ancak böyle kazanılıyor.

Sakin Ebeveynlik hem daha sakin bir insan hem daha sakin bir ebeveyn olarak, okurun çocuklarıyla olduğu kadar kendi çocukluklarıyla olan ilişkilerini de gözden geçirip yeniden düzenlerken, keyifle yol almalarını sağlayacak bir rehber. Psikoterapist olarak yetişkin ve ailelerle çalışmaya on yedi yıldır devam eden Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal’a göre sakin kalmak, her tür zorluğun üstesinden gelmenin sırrı ve de sağlıklı düşünebilmenin ilk adımı.

“Bu kitabı bitirdiğinde artık sakin bir insan olacaksın demiyorum çünkü bu kitabı bitirdiğinde olmadığın biri gibi davranmana gerek kalmayacak. Tüm duygularını olduğu haliyle kapsayabilmenin verdiği sakinliği tatmanı öneriyorum sana ve çocuklu hayatına nasıl bir yön belirleyeceğine dair sağlam bir yol haritası sunuyorum. Senin payına düşen ise okuduktan sonra bir tercih yapmak: Bu haritayı kullanmak ya da rafa kaldırmak…”

Hem anne ve babalar hem de ebeveynleriyle ilişkilerinden yola çıkarak bugün kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkilerine içten bir değerlendirme yapmak isteyen herkes için Sakin Ebeveyn değerli bir kaynak.

Yazardan:

“Bu kitabı, senin hem daha sakin bir insan hem daha sakin bir ebeveyn olarak, çocuğunla ve kendi çocukluğunla olan ilişkilerini gözden geçirip yeniden düzenlerken keyifle yol almanı sağlayacak bir rehber olması amacıyla yazdım. Sakin kalmak, her tür zorluğun üstesinden gelmenin sırrıdır. Sakin ebeveynlik, sanki sihirliymişçesine etki yapan bir duruştur.

Sakin kalabilmek, sağlıklı düşünebilmenin ilk adımıdır ve iki kişi arasındaki yorum farklarına takılıp kalmadan, gerçekte neler olup bittiğini anlayabilmek için şarttır.”

Yasemin Meriç Kazdal

1981 yılında doğan ve İzmir’de büyüyen Yasemin Meriç Kazdal, üniversite eğitimi için 1999 yılında İstanbul’a geldi. Psikoloji ve Tarih bölümlerinde çift ana dal eğitimini tamamladı. Ardından “Klinik Psikoloji” alanında yüksek lisans yaparak uzmanlığını aldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde staj çalışmalarını tamamladı. Asistanlığı süresince İngiltere’de Southampton Hospital bünyesinde yetişkin ve çocuklara rehabilitasyon çalışmaları yürüttü. Bilişsel Davranışçı Terapi, Grup Terapisi, Psikodrama, Aktarım Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerini tamamladı.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli kişilik ve zekâ testlerinin uygulanması, puanlanması ve yorumlanması yetkinliğini kazandı. Travma üzerine farklı terapi tekniklerinin eğitimlerine katılarak çok sayıda saha çalışması yürüttü. Aile Terapisi ve Aile Arabuluculuğu eğitimlerini aldı. Klinik Psikoloji Doktora eğitimini tamamladı, Ebeveyn tutumlarının psikolojik sağlamlık ve psikopatoloji üzerindeki etkisini araştırdığı tez çalışmasını devam ettirmektedir.

Uzmanlığını tamamladıktan sonra 2005 yılında Yorum Psikoterapi ve Değişim Merkezi’ni kurdu. TRT Çocuk başta olmak üzere pek çok kanal için birçok çizgi film projesinde senaryo danışmanlığı yaptı. Çok sayıda ulusal kanalda uzman olarak çeşitli programlara katıldı. 1999 depremi ile başlayan gönüllü saha çalışmalarını mültecilerle yaptığı çalışmalar, Van ve Soma’daki çalışmalar ve farklı sivil toplum örgütleriyle düzenlediği eğitimlerle devam ettirmektedir. Türkiye’nin birçok farklı şehrindeki hastanelerde, doktor ve hemşirelere “Pediatri Bölümlerinde Çocuklara Travmasız Yaklaşım” eğitimleri vermiştir.

“Sakin Ebeveynlik” yaklaşımının yaratıcısıdır. Bununla ilgili çok sayıda eğitim ve seminer vermiş, birikimlerini bu kitapta toplamıştır. Kurmuş olduğu Yorum Psikoterapi ve Değişim Merkezi’nde on yedi yıldır çocuk, yetişkin ve ailelere psikoterapi yapmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.