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‘‘Polis Katili’’ Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı

İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö’nün 1960 ve 70’lerde yazdıkları on kitaplık Martin Beck serisinin dokuzuncu kitabı olan ‘‘Polis Katili’’ Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı.

‘‘Polis Katili’’ Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı

Tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan Martin Beck serisinin dokuzuncu kitabı “Polis Katili”nde, küçük bir kasabada vahşice katledilen bir kadın hakkında yapılan soruşturmaya atanan Martin Beck ve ortağı Kollberg’in başına gelenler anlatılıyor. Martin Beck ve ortağı Kollberg bu cinayetin soruşturmasını yürütmek için bölgeye gittikten sonra sessiz bir mahallede üç polis ve iki genç arasında bir silahlı çatışma yaşanınca polis teşkilatı tüm dikkatini bu olaya veriyor.

Martin Beck'in yeni macerasına yer verilen Polis Katili’nde İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö, okuyucuyu bambaşka dünyalara sürükleyen psikolojik çözümlemeleriyle de dikkat çekiyor. Usta yazarların efsane Martin Beck serisinin yeni kitabı ‘‘Polis Katili’’ okuyucuyu sürükleyici bir maceranın içine çekerken aynı zamanda o dönemin toplumsal yapısını incelikle okura sunuyor.

Kitapseverleri hipnotize eden akıcı diyaloglar ve heyecan yüklü olay örgüsüyle Martin Beck'in macerasını çok seveceksiniz.

“Rakipsizler… Onları (Per Wahlöö & Maj Sjöwall) diğer polisiye yazarlarıyla kolay kolay kıyaslayamazsınız.”

Gefle Dagblad, İsveç

“Yeni Martin Beck romanı Polis Katili, serinin en iyi kitabı olabilir ve hâliyle bu zamana kadar yazılmış en iyi polisiyelerden biri… Ayakta alkışlanmayı hak ediyor!”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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