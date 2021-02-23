"PATLICANLI YOKUŞU" RAFLARDA YERİNİ ALDI

Toplumsal sorunlara ve kişiler üzerinde bıraktığı etkilere kitaplarındaki karakterler aracılığı ile değinen Kadriye Selçuk, roman türünde yazdığı yeni kitabında, İzmir’in tarihi yerleşkelerinden Agora yakınlarında, dramatik olayların yaşanmasıyla ünlü Patlıcanlı Yokuşu’nda geçen hayatları konu alıyor.

Çevre koşullarının ve aile hayatının bir insanın yetiştirilme sürecindeki etkilerinin gerçek yaşam hikayelerinden ilham alınarak anlatıldığı kitap, toplumun çözüm bulmak için uğraştığı konulara daha yakından bakılmasını sağlıyor. Okuyucuda empati duygusu oluşturarak hayatın zorlu koşullarını; birbiri ile ilişkili konular ve kişiler üzerinden betimliyor.

Kitabın sonunda kurgunun geçtiği mekan olan Patlıcanlı Yokuşu'nun ve yaşanan trajik olayların bir kısmı gerçek fotoğraflar ile yer alıyor.