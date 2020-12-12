Okuma güçlüğü çeken ve disleksik çocuklar için yeni kitap

İrlanda hükümeti tarafından çocuk edebiyatı alanında liyakat madalyasına değer görülen Eoin Colfer'ın kaleme aldığı Saçımla Derdim Var, önyargıları yıkmaya, kendini tanımaya, cesarete ve büyüme sancılarına dair umut aşılayıcı, neşeli bir roman.



Başkalarının fiziksel özelliklerine imrenerek kendi özel yönlerini ıskalayan küçük bir kızın hayatına ayna tutan bu kitap; bazı sorunların üstesinden gelebilmek için cesur davranmanın ve kararlı durmanın önemine atıfta bulunuyor, farklılıklarımızın bizlere kattığı artı değerlerle öğünmemiz gerektiğini anımsatıyor.



Kitap hakkında :

Maya'nın kıvırcık ve ele avuca sığmayan saçlarıyla başı derttedir. Kendini bildi bileli diğer kızların iki yandan güzelce toplanmış saçlarına özenen küçük kız, ne yapıp edip canını sıkan bu soruna bir çözüm bulmalı; neredeyse tüm günlerini minik kardeşi Berk'le geçiren anne babasının ilgisini çekmeyi başarmalıdır. Günlerden bir gün cesaretini toplar ve şekle girmeyen saçlarını kesmeye karar verir. Mutfak makasıyla rastgele kırptığı saçlarını jöleyle düzleştiren Maya, yeni saç modeliyle tıpkı mankenlere benzemiştir! Fakat, jölenin etkisi geçince saçları yine eski hâline dönen Maya acaba nerede hata yapmıştır? Saçlarını farklı bir renge mi boyamalı, yoksa havalı bir röfle mi yaptırmalıdır? Çok geçmeden, Maya ve yeni arkadaşı Ozan süper bir çözüm planı geliştirirler. Üstelik bu plan, gerçek bir dostluğun da başlangıcı olacaktır...

SEN de OKU koleksiyonunun özellikleri

''SEN de OKU'' koleksiyonu, kitaplara mesafeli duran çocukların rahat okuyabilecekleri metinsel ve fiziksel özelliklere sahip, ilgilerini çekecek güncel konulara ve temalara değinen resimli kitaplardan oluşuyor.

Sade, kolay anlaşılır dili; okuma akışına yardımcı olması için özel olarak tasarlanmış yazı tipi; göz yorgunluğunu azaltıp metnin rahat algılanmasını sağlayan hafif renklendirilmiş kalın kâğıdı ve rahat okumayı üst düzeye taşıması için harfler, satırlar, paragraflar arası geniş boşluk kullanımıyla

fark yaratan ''SEN de OKU'' koleksiyonu, okumaya isteksiz ve disleksik çocukları kitapların renkli dünyasıyla buluşturuyor.

İlk okuma seviyesinden başlayarak kolaydan zora doğru aşama aşama ilerleyen bir okuma yelpazesi sunan ''SEN de OKU'' koleksiyonu, çocuklara okuma zevkini yaşatıp onları yetkin okur olma yolunda cesaretlendiriyor. İlgi yaşı ve yıldızlarla belirtilen okuma seviyesi bilgileri sayesinde, çocuklarına uygun kitap seçiminde kararsız kalan ebeveynlere kılavuzluk edecek ''SEN de OKU'' koleksiyonu, yeni kitaplarla zenginleşmeye ve büyümeye devam edecek!