Mutluluk haritaları bu kapağın arkasında!

Ancak başımız büyük derde girdiğinde çözüm arayışında oluyoruz. İsteklerimizi gerçekleştirmeyi mutluluk saydığımızdan olsa gerek, hayat boyu onların peşinde koşmayı yeterli görüyoruz. Oysa gerçekleşen her istek ardından bir yenisini sürüklüyor ve mutluluk resmi birkaç parçası kayıp bir yapboz gibi asla tamamlanmıyor. Bu noktada araştırmayı sürdürmek, şu soruyu sormak gerek: “Başka bir yolu var mı?” Mutluluk Atlası, sizi “başka yollara” davet ediyor.

Mutluluk Atlası, yaşama ve insana dair buna benzer sorulara cevaplar ararken bazen de verilmiş genel geçer cevaplara sorular soruyor. Mutluluğu bir

Arka Kapak Yazısı

Alışkanlıklarımızı kolayca değiştirebilir miyiz?

Mutluluğumuz nasıl kalıcı hale gelir?

Duygularımıza söz geçirebilir miyiz?

Zaman neden yaşlandıkça daha hızlı geçer? Yavaşlatabilir miyiz?

Rüyalar bize sorun çözmek için yol gösterebilir mi?

Beynimiz aynı anda birden fazla işi yapmaya uygun mudur?

Olumlu düşünmek isteklerimizin gerçekleşmesi konusunda bize yardımcı olur mu?

araştırma, bir çalışma konusu olarak ele alıp insana dair temel meselelere felsefenin, psikolojinin, insanı konu alan bilimsel yaklaşımların ve tarihteki bilgelik ustalarının perspektifinden ışık tutmayı amaçlıyor. Bir kez geldiğimiz dünyada doyumlu yaşamak, mutluluğumuza hizmet edecek alışkanlıkları ve düşünme tarzını kazanmak adına örnekler, seçenekler, haritalar, planlar sunuyor. Bunu yaparken okuyucuya uzak değil, sıcak bir sohbet mesafesinde duruyor.