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Mürvet Uç’un kaleminden… MESAJ

Mürvet Uç’un kaleminden… MESAJ

2004 yılında başlayan reklamcılık ve PR kariyerine şimdi bir de yazarlığı ekleyen Mürvet Uç’un ilk kitabı Mesaj, Sahi Kitap etiketiyle yayımlandı.

Türkiye’nin önde gelen oyuncu, şarkıcı ve sporcularına birebir iletişim ve marka danışmanlığı hizmeti veren yazar, bu iletişim deneyimini şimdi de evren ve insan arasında iletişim kurmak için paylaşıyor.

Mesaj, kendi anahtarını bulmanın, sadece evrene mesajlar yollayarak değil, bilakis, evrenin bizlere yolladığı mesajları almaktan geçtiğini öğreten, gerçek ve yaşanmış deneyimlerden oluşan bir kitap…

Doğu ile batıyı, Lev Tolstoy ile Mevlana’yı bir araya getiren Mesaj, herkese hitap eden, hayat yolunda yanı başınızda tutmanız gereken bir rehber kitap.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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