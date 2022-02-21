Mollaosmanoğlu’nun yeni romanı Şili’de Alaturka
Tarih ve felsefe soslu gerilim romanlarıyla tanıdığımız Mehmet Mollaosmanoğlu, yeni romanı Şili’de Alaturka ile okurlarının karşısında. The Roman Yayınları’ndan çıkan kitap tutkulu bir aşkın da hikayesi aynı zamanda.
Konusu kısaca şöyle: Kahramanımız, geleneksel yapıdaki varlıklı bir ailenin oğludur. Günün birinde yolu, Şili’nin başkenti Santiago’ya düşer ve orada hayatının aşkına rastlar. Güzel, akıllı ve kesinlikle tekinsiz eskort kız Melina o güne dek rastladığı hiçbir kadına benzememektedir. Aslında Melina, o güne dek tanıdığı eskort kızlara da benzememektedir. Biraz bu yüzden, biraz da rastlantı sonucu kadının gerçekte Türk olduğunu öğrendiği için kahramanımız büyük bir hata yapar ve hem sevgili Melina’sını hem de Santiago’yu insafsızca terk ederek vatanına döner. Oysa insanın ait olduğu yer kalbinin attığı yer değil midir? Âşık olduğu kişi çok uzaklardaysa, özlem dayanılmaz hale gelmişse, üstelik kafasını cevapsız sorular işgal ediyorsa, kim huzur bulabilir ki şu hayatta? Mehmet Mollaosmanoğlu macera tutkunu okurları bu keşif sürecinde kahramanına eşlik etmeye davet ediyor.
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