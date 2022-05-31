METAVERSE HAKKINDA HER ŞEY BU KİTAPTA

Teknoloji düşünürü, fütürist, yatırımcı Emrah Kaya’nın on dokuz yıllık tecrübesiyle “insanlık tarihinin en büyük iş ve teknoloji deneyimi” dediği metaverse hakkında kaleme aldığı kitabı raflardaki yerini aldı.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR 31.05.2022, 17:14
METAVERSE HAKKINDA HER ŞEY BU KİTAPTA

Geleceğe yatırım yapan, büyümek ve gelişmek isteyen ve gelecek yıllarda da ayakta ve güçlü kalmayı planlayan tüm kurum ve çalışanlarının okuması gereken Metaverse Meta İnsana Hazır mısın? kitabı Nemesis Kitap etiketiyle yayımlandı. 

2010 yılında “Global Endeavor Girişimcisi” seçilen, 2011 European Business Awards’ta “Avrupa’nın En İyi 10 Girişimcisi” arasına giren ve Ruban D’honneur nişanını almaya hak kazanan Emrah Kaya’nın, son moda trendlerden tarihin en güçlü şirketlerinin uzun vadeli planlarına kadar birdenbire her yerde karşımıza çıkmaya başlayan metaverse kavramı hakkında detaylı bilgileri içeren kitabını Metaverse Meta İnsana Hazır mısın? adıyla okurlarının karşısında… 

Eserinde, hızla büyüyen sanal gerçeklik endüstrisini ve toplumun yeniden şekillenmesini öngörüleriyle aktaran Emrah Kaya, birçok konu başlığı altında “yeni insan, yeni dünya, yeni evren” olarak tanımlanan dijital dönüşüm çağını oldukça anlaşılır bir dille okura aktarıyor.

Her sektör için ön hazırlık şart 

Sağlıktan eğitime, markalaşmadan ekonomiye, şehir planlamasından ikili ilişkilere ve çok daha fazlasına kadar her endüstride ve işlevde yeni bir döneme hazır olup olmadığımızı, ülke olarak bu alanda yapabileceklerimizi, özellikle nüfusumuzun genç kesiminin bu anlamda nasıl desteklenebileceğini detaylıca açıklıyor.

Şu anda adı “metaverse” olan ya da ileride yeni kavramlarla tarif etmeye başlayacağımız bu yeni teknolojinin aslında bir felsefe olduğunun üzerinde duran Kaya, fazlasıyla düşündüren güncel örnekleri okurla paylaşıyor. 

Özellikle teknolojik geliştiriciler, tasarımcılar, yapımcılar, sanatçılar, sanal gerçeklik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ve dijital devrime yeni başlayanlar için kapsamlı ve açıklayıcı bir kılavuz olarak kütüphanelerde yer alacak Metaverse: Meta İnsana Hazır mısın? kitabı, bir fütürist tarafından Türkçe olarak kaleme alınmış ilk eserlerden biri olma özelliğini de taşıyor…

Ülkemizi ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak daha ileri noktalara çıkarmak için büyük çaba sarf eden tüm kurum, kuruluş ve girişimcilerin başucu kitabı özelliği taşıyan ve içinde Metaverse sözlüğü de bulunan Metaverse-Meta İnsana Hazır mısın? eserin bu amaç doğrultusunda tüm okurlarına, hem teknolojik alandaki son ilerlemeleri hem de öngörülebilir sanal gerçeklik dünyasını daha iyi çözümleme hususunda büyük bir katkı olacağına inancım tam.

#Emrah Kaya #fütüris #Nemesis Kitap
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