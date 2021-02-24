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MARTIN BECK: BİR MODERN POLİSİYE KLASİĞİ 

Amerika’dan bir senatör Stockholm’ü ziyarete gelecektir. Uluslararası bir terör örgütünün senatöre suikast düzenleme ihtimaline karşı kurulacak olan ekibin başına Martin Beck getirilir. Beck, bu ziyaretle ilgili alınabilecek güvenlik önlemleri üzerinde çalışırken aynı zamanda öldürülen milyoner bir sinemacının katilinin peşine düşer.

MARTIN BECK: BİR MODERN POLİSİYE KLASİĞİ 

“Çıtır ve hoş anlatımının yanında bu kitapta tansiyon o kadar yoğun ki okurken bir dişinizden olabilirsiniz.”

Dennis Lehane

“Tüm Sjöwall/Wahlöö kitapları içinde, Teröristler, merak uyandıran en sıkı kitap.” 

The New York Times

Yazarlar Hakkında

Maj Sjöwall

1935 Stockholm doğumlu yazar 2020 yılında vefat etmiştir. Aynı zamanda çevirmendir. Per Wahlöö ile beraber yazdıkları bir polisiye klasiği olan Martin Beck serisiyle tanınmaktadır. Bu seri birçok dile çevrilirken Edgar Allan Poe ve İsveç Akademisi başta olmak üzere birçok ödül almıştır. Aynı zamanda tek başına yazdığı romanları da vardır. Maj Sjöwall, İskandinav polisiyesinin kraliçesi olarak anılır. 

Per Wahlöö

1926 İsveç doğumlu yazar 1975 yılında vefat etmiştir. Maj Sjöwall ile birlikte yazdığı bir polisiye klasiği olan Martin Beck serisi birçok dile çevrilmiş ve birçok ödül almıştır. Yazdıklarıyla Franz Kafka, George Orwell ve Graham Greene’e benzetilen Per Wahlöö 20. yüzyıl İskandinav edebiyatının en iyi yazarlarından biri olarak anılır.

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