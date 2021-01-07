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Lö Aşk Bambaşka Bir Aşk

Merhaba,Türkiye’de yazılmış en cesur kitaplardan birini okumaya hazır mısınız? Yeni İnsan Yayınevi, edebiyat kitaplığına Enki’nin “Lö Aşk Bambaşka Bir Aşk” isimli kitabını ekliyor.

Lö Aşk Bambaşka Bir Aşk

Lö Aşk: Delice bir aşkın, delilerin aşkının romanı

Uzman Klinik Psikolog Enki’nin Yeni İnsan Yayınevi’nden çıkan kitabı “Lö Aşk Bambaşka Bir Aşk,” yüzyıllardır edebiyat ve sinema dünyasındaki çoğu hikayeye konu olan borderline ve narsistik kişilik bozukluklarından mustarip iki kişinin aşkını anlatıyor. 

Lö Aşk, aşka dair ümitlerini tüketmiş, dünyayı güç ve paradan ibaret sanan bir narsistle cenneti hazlarda arayan bir bağımlının tanışmasıyla başlıyor. Kahramanların karşı koymadığı bu tutkulu aşk, daha önce hiç yaşamadıkları patolojik bir çekime evriliyor.  Yer yer aşk yer yer de nefrete evrilen bu ilişki, romanı elden bırakılması zor bir kitaba dönüştürüyor. Eser, hemen hemen her satırda okuyucuya aşkın mı delilik olduğunu yoksa  delilerin mi aşık olduğunu sorgulatıyor.

Yazarın bir klinik psikolog olması bu aşk romanını diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Romanda, esere adını veren Lö Aşk şu ifadelerle açıklanıyor: “Lö Aşk, birbirinin kişilik bozukluklarını besleyen, hastalıklı gerçek aşkı, tutkuyu ve cinsel çekimi barındıran bir ilişki türü.” Nitekim her bölümde kahramanlar arasındaki çekim ve çekişme etrafında gelişen olay örgüsü, bambaşka bir aşk romanıyla karşı karşıya olduğunu okuyucuya sunuyor, aşkı okurken yaşatıyor.

Klasik aşk romanlarından daha farklı bir üslup ve kurguya sahip olan “Lö Aşk Bambaşka Bir Aşk” sevginin tutku ve patolojiyle birleştiği benzersiz bir hikâye. 

Önyargıların ve psikolojik duvarların yıkıldığı bir kitap arıyorsanız, “Lö Aşk Bambaşka Bir Aşk” tam size göre!

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Lö AşkLö Aşk Bambaşka Bir AşkEnki
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