Klinik psikolog Nazende Öksüz Özdemir’in ilk kitabı “Aynaya Bakma Cesareti” Remzi Kitabevi tarafından yayımlandı.

Anne baba ihmali sonucu yetişkinlik yıllarını sarsan ruhsal depremler…

Aşırı yemek yemenin bir acı giderici haline gelmesi…

Tüm bağları dinamitleyen bağımlılıklar…

Panik ataklarıyla esarete dönüşen hayatlar…

Kah bir psikiyatri hastanesinde kah psikoterapi odasında yaşanan yüzleşmeler…

Mesleğine duyduğu sevgiyi ve özeni satırlarına yansıtan Nazende Öksüz Özdemir, okurun psikolojiyle ilgili sorularına, anlattığı hikayelerle yanıt veriyor.