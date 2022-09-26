Klinik psikolog Nazende Öksüz Özdemir’in ilk kitabı “Aynaya Bakma Cesareti” Remzi Kitabevi tarafından yayımlandı.
Birbirinden çarpıcı ve bir o kadar tanıdık yaşam öykülerinden ilhamla çeşitli kurgu hikayeleri kaleme alan yazar, dinlediklerinin kendi iç dünyasındaki dönüştürücü etkisini de cesaretle dışa vuruyor.
YENİ ÇIKAN KİTAPLAR 26.09.2022, 16:00
Anne baba ihmali sonucu yetişkinlik yıllarını sarsan ruhsal depremler…
Aşırı yemek yemenin bir acı giderici haline gelmesi…
Tüm bağları dinamitleyen bağımlılıklar…
Panik ataklarıyla esarete dönüşen hayatlar…
Kah bir psikiyatri hastanesinde kah psikoterapi odasında yaşanan yüzleşmeler…
Mesleğine duyduğu sevgiyi ve özeni satırlarına yansıtan Nazende Öksüz Özdemir, okurun psikolojiyle ilgili sorularına, anlattığı hikayelerle yanıt veriyor.
23
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2022
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1