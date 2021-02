KIYAMET GÜNÜ GELDİ AMA BU BAŞKA BİR KIYAMET: EVLERİN KIYAMETİ!

Bu adamın evine aşkı bambaşkaymış. Tutkuyla bağlıymış evine, hani böyle iki insan arasında göreceğiniz cinsten. Evini o kadar seviyormuş ki ona evlenme teklifinde bile bulunmuş. Üstelik evinin de onun bu teklifini kabul ettiğine inanmış. Ne yazık ki düğünlerinden hemen önce birbirlerinden kopmak zorunda kalmışlar. O gün büyük günmüş yani evlerin kıyamet günüymüş. O gün dünyadaki bütün evler anlaşılamayan bir nedenle yıkılmış. Sanki bütün evler intihar etmiş gibi. Sevgilisinin yıkımıyla mahvolan bu çaresiz âşık, sevgili evine ne olduğunu bulmak için yola çıkmış…

“Bu zamana kadar yazılmış en uçuk kitap bu. Hatta belki de bundan daha uçuk bir kitap yazılamayacaktır. Donihe, bizarro kurgunun ardındaki gizli kahramandır.”

Carlton Mellick III, İblis Burger’in yazarı

Yazar Hakkında

Astoria, Oregon’da yaşayan Kevin L. Donihe’nin ondan fazla kitabı bizarro yazının önde gelen yayıncılarından Eraserhead Press tarafından yayımlanmıştır. Kısa öyküleri ve şiirleri Psychos: Serial Killers, Depraved Madmen, Clinically Insane, The Mammoth Book of Legal Thrillers, ChiZine, The Cafe Irreal, Electric Velocipede, The Best Bizarro Fiction of the Decade ve diğer birçok mecrada yer

almıştır. Aynı zamanda Kevin L. Donihe, Raw Dog Screaming Press’ten yayımlanan Bare Bone antoloji serisinin editörlüğünü yapmıştır.