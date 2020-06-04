Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Washington DC'deki George Floyd gösterilerinde tansiyon düştü
Washington DC'deki George Floyd gösterilerinde...
Şehit babasından gururlandıran vasiyet
Şehit babasından gururlandıran vasiyet
Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu
Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130...
Trabzonspor CAS'a başvuracak
Trabzonspor CAS'a başvuracak
Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız
Ne ırkçılık ne şiddet ikisine...

Kerem Eksen'in romanı BURADAYIZ! çıktı

Kerem Eksen’in ilk romanı Buradayız Everest Yayınları’ndan çıktı. Buradayız’da roman yazmaya çalışan editör Selim’in tekdüze yaşamında ironi dolu anlatısı ile varlığını kanıtlama çabasını bulacaksınız.

Kerem Eksen'in romanı BURADAYIZ! çıktı

Sanatta gölgelere ışığın etkisini artırmak ve objelerin biçimlerini belirginleştirmek amacıyla sık sık başvurulmuştur. Gölgeler, betimlenen sahnenin atmosferini belirlemeye yardımcı olabilir ve resmedilen alanın dışında kalan öğelerin varlığını açığa çıkarmak amacıyla kullanılabilir. Dünyanın en önemli sanat tarihçilerinden E.H. Gombrich, ilk kez National Gallery’de düzenlenen bir sergi vesilesiyle yayınlanan bu ilginç kitapta Batı sanatında gölgelerin izini sürüyor. Gombrich mitler, efsaneler ve felsefede gölge kavramının muğlak doğasına değinirken; ışığın kaynağının yeri, aydınlanan objenin biçimi, gölgenin düştüğü yüzey ve izleyicinin pozisyonu gibi belirleyici unsurları da ayrıntılı biçimde inceliyor. Gombrich Rönesans’tan 17. yüzyıla kadar sanatçıların gölgeleri nasıl betimlediğini –ya da bazen nasıl görmezden geldiğini– Caravaggio, Rembrandt, da Vinci gibi ressamların eserleriyle örneklendiriyor. Ayrıca takip eden yıllarda Romantik, İzlenimci ve Gerçeküstücü sanatçıların resimlerinde gölgeleri gerçekçilik ya da dramatiklik illüzyonu yaratmak amacıyla nasıl kullandıklarını anlatıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kerem EksenRomanEverest YayınYayınEditör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.