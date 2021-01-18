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Karakoncolos, Heyamola Yayınlarından çıktı

Hilmi Köksal Alişanoğlu’nun sekizinci kitabı Karakoncolos, Heyamola Yayınlarından çıktı.

Karakoncolos, Heyamola Yayınlarından çıktı

Karadeniz’in binlerce yıllık efsanevi korku karakteri Karakoncolos roman konusu oldu. 

Karadenizli yazar Hilmi Köksal Alişanoğlu’nun sekizinci kitabı Karakoncolos; ormanda bir yabaniye rastlayıp korkudan konuşma yetisini yitirerek kekeme olan berber Abbas’ın hüzünlü, dramatik, heyecanlı ama oldukça komik hikâyesi.

Halk zamanla Karakoncolos’un nefesini ensesinde hisseder, beldenin huzuru kaçar… Ülke ve dünya medyasının yoğun ilgisi altında bilim adamları, askerler ve siviller hep beraber “canavar avı”na çıkarlar.

Heyamola Yayınları'ndan çıkan Karakoncolos, ucu 12 Eylül’e ve ta 1921’de Sürmene açıklarında katledilen onbeşlere kadar uzayan bir Karadeniz öyküsü…

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Yeni çıkan KitaplarHilmi Köksal AlişanoğluKarakoncolosHeyamola Yayınları
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