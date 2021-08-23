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Kansu’dan “Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaller”

Yazar Serhan Kansu’nun yeni kitabı “Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaller” Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Eser okuyucuyu; kadın-erkek ilişkilerindeki ‘diğer ihtimallere’, hayata ve insana dair derinlikli, samimi ve keyifli bir yolculuğa davet ediyor

Kansu’dan “Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaller”

Serhan Kansu’nun deneme türünde yazılmış yeni kitabı “Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaller” Nemesis Kitap etiketiyle okuyucuyla buluştu. Kitapta; kadın-erkek ilişkileri, aşk ve sevgi samimi aynı zamanda felsefi derinliği olan bir incelemeyle masaya yatırılıyor. 

Felsefe kökenli yazar Serhan Kansu’nun ilişkilerin türlü halleriyle ilgili kaleme aldığı farklı başlıklar yanında; Platon, Simone de Beavoir, Spinoza, Lou Salome ve Nietzsche gibi isimlerin de düşünceleri yalın bir dille okuyucuya sunuluyor. Kitapta bağımsız metinler yanında yer alan Kansu’nun şiir ve sözleri ile eser farklı duygusal kapılar da aralıyor. Bazı anlarda ise bir mahalle filozofu söze dâhil oluyor ve mizahi üslubuyla hiç söylenmeyenleri söylüyor. Okuyucuya farklı ruh hallerini aynı metinde sunan kitabın arka kapak yazısı şöyle:

Aklıma ilk düştüğünde kaldırmayacaktım seni. 

Kibarlık işte. Üstün başın kirlendi diye…

Arka Kapaktan: 

Kadın erkek ilişkileri hiç böyle anlatılmadı.

Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaller okuru; kadın-erkek ilişkilerine, aşka, hayata, sıradan bir güne ve hiç sıradan olmayan bazı günlere dair samimi, bir o kadar da derinlikli bir yolculuğa davet ediyor.

Serhan Kansu, içinde bulunduğumuz asrın ilişkiler pratiğini, özgünlüğünün yanı sıra yalın bir dil ve felsefi bir bakışla masaya yatırıyor. Kitap boyunca; Platon, Simone de Beauvoir, Spinoza, Lou Salome, Nietzsche gibi önemli düşünürlerin de fikirlerine rastlanırken bazı anlarda mahalle filozofu Utku; iğneli ve muzip diliyle söze dahil oluyor. Utku’nun samimiyetten öte çıkışları hayatın içindeki en toy davranışlarımıza ayna tutuyor.

Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaller, insanlık hallerini; içlenmeyi, empatiyi ve beraberinde eğlenmeyi unutmamak kaydıyla yeniden okuma deneyimi sunuyor. 

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