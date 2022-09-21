JEHAN BARBUR’UN KALEMİNDEN “GARAM” İNKILÂP KİTABEVİ İMZASIYLA RAFLARDA!

Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Jehan Barbur, kaleme aldığı yeni şiir kitabı “Garam” ile bir kez daha okurlarının yüreğine dokunuyor. “Garam” sanatçının şiir kitaplarına bir yenisi olarak eklenirken; dizelerdeki ritim, müzikten edebiyata okurlarını kuşatıyor.

Yaşamın düşe kalka ilerleyen yolculuğunu şiirlerine işleyen Jehan Barbur, yeni kitabında “Ben bu yaşamayı/ Yapamamaktayım/ Yalpalamaktayım” diyerek okurlarına sesleniyor. Zorlukların dünyasında benliğini sorgulayanlara ve yalnızlığına alışmaya çalışanlara hitap edilen “Garam”, bir iç yolculuğun ve anlam arayışlarının yansımalarını sunuyor.

Jehan Barbur, kaleme aldığı sözlerde insanın en içten duygularına yer verirken; sesinin büyüsüne “Garam” ile birlikte kaleminin sırlarını da ekliyor. Dizelerinde insandan ve ruhun notalarından izler taşıyan “Garam”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşmayı bekliyor.

Kitap Hakkında

Sonra ne oldu? İnsan, ona öğretilen yalanı yaşamak için yeni yalanlar yazdı. Yalandan bir hayatın içine kendini önemlice koydu. Esnemeyi yadsımış, Tanrısız bir dinin kuralını işler kıldıkça kendini önemden saydı. Sevdi insan yalanı ve yalanmayı... Kimileri buna ömür kimileri vecibe dedi.

İçimden hep “Uyanmalıyım” duasını sayıklamışım. Belli ki hâlâ tuhaf bir uykudayım.

Künye

Yayın Direktörü: Gülşen İşeri

Yayıma Hazırlayan: Ezgi Hotalak Adalı

Editör: Şule Tüzül

Kapak Resmi: Kader Genç

Kapak Uygulama: Beyzanur Karabulut

Sayfa Tasarım: Beyzanur Karabulut

Eserin Adı; İlk Taşı Günahsız Olanınız Atsın, Osman Nuri İyem’in koleksiyonundan.