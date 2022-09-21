JEHAN BARBUR’UN KALEMİNDEN “GARAM” İNKILÂP KİTABEVİ İMZASIYLA RAFLARDA!
Var olmanın buruk sancısını mısralarına işleyen sanatçı Jehan Barbur’un son şiir kitabı “Garam”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı.
Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Jehan Barbur, kaleme aldığı yeni şiir kitabı “Garam” ile bir kez daha okurlarının yüreğine dokunuyor. “Garam” sanatçının şiir kitaplarına bir yenisi olarak eklenirken; dizelerdeki ritim, müzikten edebiyata okurlarını kuşatıyor.
Yaşamın düşe kalka ilerleyen yolculuğunu şiirlerine işleyen Jehan Barbur, yeni kitabında “Ben bu yaşamayı/ Yapamamaktayım/ Yalpalamaktayım” diyerek okurlarına sesleniyor. Zorlukların dünyasında benliğini sorgulayanlara ve yalnızlığına alışmaya çalışanlara hitap edilen “Garam”, bir iç yolculuğun ve anlam arayışlarının yansımalarını sunuyor.
Jehan Barbur, kaleme aldığı sözlerde insanın en içten duygularına yer verirken; sesinin büyüsüne “Garam” ile birlikte kaleminin sırlarını da ekliyor. Dizelerinde insandan ve ruhun notalarından izler taşıyan “Garam”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşmayı bekliyor.
Kitap Hakkında
Sonra ne oldu? İnsan, ona öğretilen yalanı yaşamak için yeni yalanlar yazdı. Yalandan bir hayatın içine kendini önemlice koydu. Esnemeyi yadsımış, Tanrısız bir dinin kuralını işler kıldıkça kendini önemden saydı. Sevdi insan yalanı ve yalanmayı... Kimileri buna ömür kimileri vecibe dedi.
İçimden hep “Uyanmalıyım” duasını sayıklamışım. Belli ki hâlâ tuhaf bir uykudayım.
Künye
Yayın Direktörü: Gülşen İşeri
Yayıma Hazırlayan: Ezgi Hotalak Adalı
Editör: Şule Tüzül
Kapak Resmi: Kader Genç
Kapak Uygulama: Beyzanur Karabulut
Sayfa Tasarım: Beyzanur Karabulut
Eserin Adı; İlk Taşı Günahsız Olanınız Atsın, Osman Nuri İyem’in koleksiyonundan.
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