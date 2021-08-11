İmkânsız bir aşk ve Şedaraban

Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan Şedaraban, çok katmanlı yapısı, temposu hiç düşmeyen akıcı diliyle, edebiyatseverlerin damaklarında uzun süre gitmeyecek bir tat bırakıyor. İmkânsız bir aşkın kurgusunu ana karakterlerin yanı sıra birbirinden ilginç kişi ve olay örgüleriyle kuran Nedret Kılıç, Türkiye’nin eğitim ve siyaset hayatını, legal ve illegal ilişkiler ağını, geçmişle günceli eşsiz bir üslupla kaleme alıyor.

Şedaraban, Nedret Kılıç’ın farklı edebi türleri iç içe kullanarak ulaştığı, bir kalem zirvesini temsil ediyor. Yazar, dinmeyen aksiyonun gölgesinde zaman ve mekân algılarını zorlayan bir kalem ustalığıyla okuru şaşırtıcı bir kurguya davet ediyor ve tüm kurguyu birbirine Tanburi Cemil Bey’in Şedaraban Saz Semaisi ile bağlıyor.

Kahramanlarının gizli ve karanlık hayatlarını kâğıda dökerken okura ürpertici ve bütünlüklü bir eser sunan yazar, ince ince kurgulanmış metnini söylemek kadar susmakla da tamamlıyor. Şedaraban, ayrıca okura harcındaki musikiden güç alan taptaze bir dil vaat ediyor.

Şedaraban, dinamik vaka örgüsü kadar modern anlatı tekniklerinden yararlanan üslubuyla da daima hatırlanacak bir roman; usta işi bir edebiyat şöleni…

Arka Kapaktan:

Şedaraban

insanın boşluğuna gelip onu sarsan

çünkü tam da o boşluğu anlatan

kurgusu ve içeriği ile ustalıkla yazılmış

çok etkileyici bir roman.

Bir ölüm kalım meselesi hakkında,

bir ölüm kalım meselesi gibi kaleme alınmış olan.

Şedaraban bir mektup aslında

verdiği ilk haberle gözleri açan:

Her hayatın bir kör noktası var.

Ve insana çarpacak her şey orada yaşar.



Hakan Günday