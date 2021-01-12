Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap; “Güncel Felsefe Tartışmaları”

Güncel Felsefe Tartışmaları’nın içeriği son derece zengin. Söz konusu kitaba Umut Hacıfevzioğlu, “Nietzsche: Kim Yönetmeli?”, Aysun Aydın, “Çağdaş Doğalcı Felsefe: Doğa, Doğalcılık ve Doğallaştırma”, Eray Yağanak, “Liberalizm ve Ulus Devlet: Göç Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Fatma Zehra Pattabanoğlu, “Postmodernizm ve Din”, Hasan Çağatay, “Bilinçsiz İstekler ve Bilinçsiz Otomatikleşmiş Davranışların Olanaklılığı”, Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu, “Bilme ve gerekçelendirme: Alvin I. Goldman’ın Güvenilirci Gerekçelendirme Kuramının Bir Değerlendirmesi”, Selma Aydın Bayram, “İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı”, Sibel Kibar, “Postmodern Çağda Feminizm” başlıklı makaleleriyle katkı veriyor.