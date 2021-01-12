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Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap; “Güncel Felsefe Tartışmaları”

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu’nun editörlüğünde “Güncel Felsefe Tartışmaları” başlıklı kitap çıkıyor.

Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap; “Güncel Felsefe Tartışmaları”

Güncel Felsefe Tartışmaları’nın içeriği son derece zengin. Söz konusu kitaba Umut Hacıfevzioğlu, “Nietzsche: Kim Yönetmeli?”,  Aysun Aydın, “Çağdaş Doğalcı Felsefe: Doğa, Doğalcılık ve Doğallaştırma”, Eray Yağanak, “Liberalizm ve Ulus Devlet: Göç Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Fatma Zehra Pattabanoğlu, “Postmodernizm ve Din”, Hasan Çağatay, “Bilinçsiz İstekler ve Bilinçsiz Otomatikleşmiş Davranışların Olanaklılığı”, Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu, “Bilme ve gerekçelendirme: Alvin I. Goldman’ın Güvenilirci Gerekçelendirme Kuramının Bir Değerlendirmesi”, Selma Aydın Bayram, “İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı”, Sibel Kibar, “Postmodern Çağda Feminizm” başlıklı makaleleriyle katkı veriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Yeni çıkan KitaplarNişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu
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