Hayal Kurmak İncitir mi?

Bir an var, o an geldiğinde insan hayal kurmayı da bırakıyor galiba. Oysa hayaller şimdiye, geleceğe ve geçmişe sımsıkı sarılmamız, yönümüzü bulmamız ve bir adım öteye gitmemiz için ruhumuzun bize verdiği en güzel hediye.

Ne oluyor da hayal kurmayı bırakıyoruz, hayallerimizin bizi inciteceğine nasıl kanıyoruz? Ayşe Aslı Bozdağ aklımızdaki o incinmiş, macerayı bırakmış ve hedeften çıkmış insana sesleniyor. Hayal Kurmak İncitmez diyerek okurun kulağına hayatın anlamına dair yepyeni konular fısıldıyor.

Hayal Kurmak İncitmez’in, kimi zaman bilinçakışı tekniğini kullanarak kimi zamansa çarpıcı örnekler ile canlı tasvirler eşliğinde devam eden anlatısı geçmişten gelip günümüze bağlanıyor. İnsanın beynine, kalbine ve elbette ruhuna dokunacak bir serüvene ayna tutuyor.

Duygularını filtrelemeden kaleme alan Ayşe Aslı Bozdağ, insanların ruhuna dokunmanın ve iyileşmenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Hayal kurmaya devam etmek, hayal kırıklıklarından yeni şeyler öğrenmek sadece bir adım uzağımızda, diyor.

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Kimdir?

Ayşe Aslı Bozdağ, 2017 senesinde sosyal medyada “Kutsal İnek” takma ismiyle yazılar yazmaya başladı. Kendi adıyla da yazılar kaleme almakta ve farklı mecralarda podcast serileri yayınlamaktadır.

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Kitaptan:

“Acıyı inkâr etmek, kör bir insanın görüyorum demesi gibi bir şeydir. İnsan olmanın reçetesinde acı büyük harflerle yazılıdır, ancak yaşananları kabul edersek üzerimizdeki etkisini azaltır.”

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Kitaptan:

“Hayat aynı okyanus gibi: Kesinlikle büyüleyici ve korkunç bir şey.”