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Gıda güvenliğinde bir başucu kitabı Güven Sizsiniz

Gıda Mühendisi Erdem Öner, gıda güvenliği hakkında merak edilen konuları Güven Sizsiniz kitabında tek tek açıklıyor. Bu başucu kitabı raflardaki yerini aldı bile…

Gıda güvenliğinde bir başucu kitabı Güven Sizsiniz

Gıda sağlığında bilinçlenmek, uzun ve sağlıklı yaşamanın da anahtarı. Gıdalara konan katkı maddeleri, neyi nasıl ve ne şekilde tüketeceğimizi bilememek, ürünlerle ilgili kafamızı karıştıran onlarca muamma arasında Güven Sizsiniz adeta okuruna parlak ve güvenilir bir ışıkla bilgilenmeyi vaat ediyor. Nemesis Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Güven Sizsiniz, Erdem Öner’in yılların bilgi birikimiyle kaleme aldığı, anlaşılır, şaşırtıcı ve bir o kadar da pratik bilgilerden oluşuyor. 

Tek bir soruyla başlayalım ve devamını getirelim: Yumurta alırken, seri numaralarına hep bakarız ama o numaranın aslında neyi temsil ettiğini çoğumuz bilmeyiz. Yumurta alırken hangi seri numarasıyla başlayan yumurtayı almak daha sağlıklıdır? 

  • En kaliteli yumurtanın kodunu biliyor musunuz? 0 mı, 1 mi, 2, mi yoksa 3 mü? 
  • Çiğ süt ne kadar süre kaynatılmalı? 
  • Konserve kavanozlarını çevirmek ne kadar doğru? 
  • Sirke, zeytinyağı ve turşu saklamada nelere dikkat edilmeli? 
  • Baharatlar bizim için ne zaman bir kâbusa dönüşebilir? 
  • Gıdaları evimizde saklama-muhafaza etme koşulları nelerdir? 
  • Hangi küflü gıdalar tüketilebilir hangileri kesinlikle tüketilemez? 
  • Hazır gıdalar ile kendi ürettiğimiz gıdalar arasında sağlığımız açısından ne gibi farklar vardır?

TÜBİTAK Gıda Mühendisi Erdem Öner, Güven Sizsiniz kitabında hayatımıza bir şekilde dâhil ettiğimiz ve düşünmeden tükettiğimiz gıdaların vücudumuzda yarattığı mucizeler ile yanlış tüketmemiz durumunda yaratacağı tehlikeleri de tek tek sıralıyor. Tencere-tava alırken dikkat edileceklerden yoğurt, salça, konserve, turşu yapımına, sütten yumurtaya, et ve balık ürünlerinden sebze-meyvelere, kuru gıdalardan yemişlere, çay-kahve çeşitleri ve vücudumuzdaki etkilerinden, neyi nasıl tüketmemiz gerektiğine varıncaya kadar birçok konuda çok önemli bilgileri keyifle ama daha da çok farkındalık kazanarak okuyacak ve öğreneceksiniz. 

Kitabın sonunda yer alan eşsiz tarifler de size öğrendiğiniz bilgileri uygulama ve keyifle tatma fırsatını soruyor. Gıda sağlığı konusunda kafası karışık herkesin bakıp bakıp okuyacağı bu kitap uzun yıllar okurların rehberi olmaya da aday… 

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