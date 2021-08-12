Genç yazardan "Kibarzade"

16 Şubat 2005 doğumlu Rahime Özden, macerasına “kibarzade” aşk romanıyla başladı. “Kibarzade” nin çıkış aşamasını sevgili Rahime şöyle özetledi;

“Okulun kulüp seçimlerinde herkes sırayla istediği kulübü seçiyordu. Bana edebiyat kulübü kaldı. Öğle arası saatlerimizde şiir yazıyordum. Kibarzade aslında 4 kıtalık bir aşk şiiriydi. Sonrasında araya pandemi girince kibarzade’yi şiirden kitaba dönüştürmek istedim. Aslında hiç hayalim değildi kitap olması...”

Dedi ve ayrıca “dünya şiir” birinciliği hakkında da konuştu;

“Boş zamanlarımı genelde yarışmalara katılarak kendimi deneme taraftarıyım, yoksa vakit geçmiyor. Medipol’ün şiir yarışması önüme düştü ve zaten şiir yazabiliyordum sadece dilimi geliştirmem için bir fırsattı benim için, çok istedim ve oldu...”

Diyerek cümlelerini sonlandırdı.