Faruk Erdem'in 'Ah Bir Emekli Olsam!’ isimli kitabı çıktı

Yasalarımızdaki emeklilik imkanlarını, çeşitli kesimlere sağlanan avantajları, borçlanarak erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik imkanlarını sade bir dille, hikayeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor. Ayrıca bu konuda akla takılacak tüm soruların cevaplarını da bu kitapta bulmak mümkün.

Faruk Erdem kitabın önsözünde şunları söylüyor: Bu kitapta ağırlıklı olarak emeklilik mevzuatını anlatıp okuyan herkesin, “Ne zaman ve nasıl emekli olurum?” sorusunun cevabını kimseye ihtiyaç duymadan bulabilmelerini sağlamaya çalıştık. Sadece çalışanlar için değil, insan kaynaklarındaki görevliler ve bu konulara ilgi gösteren herkes için bir başvuru kitabı da olsun istedik”

Bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak olan ve Sahi Kitap tarafından çıkartılan ‘Ah bir emekli olsam’ tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.