Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek
Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias...
İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu
İstanbul'da 60 bin 384 korsan...
EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı
EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı
TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor
TCMB'den politika faizinde 100 baz...

Faruk Erdem'in 'Ah Bir Emekli Olsam!’ isimli kitabı çıktı

Türkiye’de milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konulardan birisi ne zaman emekli olacağı. Değişik sosyal güvelik kurumlarına bağlı olarak çalışan, ya da emeklilik için gerekli şartları sağlamakta zorlanan, erken emeklilik imkanlarını araştıran sigortalılar için rehber olacak, gazeteci Faruk Erdem’in yazdığı ‘Ah Bir Emekli Olsam!’ isimli kitap çıktı.

Faruk Erdem'in 'Ah Bir Emekli Olsam!’ isimli kitabı çıktı

Yasalarımızdaki emeklilik imkanlarını, çeşitli kesimlere sağlanan avantajları, borçlanarak erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik imkanlarını sade bir dille, hikayeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor. Ayrıca bu konuda akla takılacak tüm soruların cevaplarını da bu kitapta bulmak mümkün.

Faruk Erdem kitabın önsözünde şunları söylüyor: Bu kitapta ağırlıklı olarak emeklilik mevzuatını anlatıp okuyan herkesin, “Ne zaman ve nasıl emekli olurum?” sorusunun cevabını kimseye ihtiyaç duymadan bulabilmelerini sağlamaya çalıştık. Sadece çalışanlar için değil, insan kaynaklarındaki görevliler ve bu konulara ilgi gösteren herkes için bir başvuru kitabı da olsun istedik”

Bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak olan ve Sahi Kitap tarafından çıkartılan ‘Ah bir emekli olsam’ tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Faruk ErdemYeni çıkan Kitaplar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.