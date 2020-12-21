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Eğlenceli bir aşk romanı: Başımın Belası Yarim

Klasik aşk romanlarındaki alışılmış kalıpları kıran Başımın Belası Yarim, okuru Asya ve Mahir’le birlikte farklı bir aşk yolculuğuna çıkarıyor.

Eğlenceli bir aşk romanı: Başımın Belası Yarim

İzmir Karşıyaka doğumlu yazar Reyhan Ezgü’nün eğlenceli anlatısıyla kurgulanan eser, daha önce e-kitap olarak Yazardan Direkt Yayınevi’nden okurla buluşmuştu. Başımın Belası Yarim, karşılaştığı yoğun ilgi neticesinde artık basılı kitap olarak da raflarda yerini alıyor.

“Asya ile Mahir’in aşkının her günü ayrı bir olay, her olayı ayrı bir kaos… Çılgın karakterleri, dinamik kurgusu ve eğlenceli anlatımıyla Başımın Belası Yârim “Şöyle güzel bir aşk romanı olsa da okusak,” diyenler için sayfaları çevirirken vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacakları bir kitap.” 

Buram Buram İzmir Atmosferiyle Dolu Bir Aşk

İçinde İzmir’in kokusunu duyabileceğiniz, bol bol gülmeyi vadeden Başımın Belası Yarim, birbirinden renkli karakterler ve mizahi kurgusuyla elinizden bırakamayacağınız bir aşk romanı. 

Hayvan aktivisti bir veteriner olan Asya ve iş insanı Mahir’in aşkındaki mizahi hikâye aynı şekilde kitabın genelinde de hissediliyor. Yanlış anlamaların, gülümseten aksiliklerin ve bunları düzeltirken okuru tamamen bambaşka diyarlara götüren Reyhan Ezgü; tutkuyla tarif ettiği edebiyat yolculuğuna Başımın Belası Yarim ile Yazardan Direkt Yayınevi’nde devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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