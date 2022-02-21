Duygularımız hayatımıza nasıl yön veriyor?

“Hayal kırıklığın, hayat kırıklığın olmasın,” mottosuyla çıkan eser, duyguların insanı nasıl amansızca ele geçirebileceğini, duygusal farkındalık edinmenin insan yaşamını nasıl kolaylaştırdığını ele alıyor.

Uzm. Psikolog Cevher Sönmez en iyi yol arkadaşımızın duygular olduğu gerçeğini içten ve akıcı üslubu eşliğinde okurlarıyla paylaşıyor. Her bölümde paylaşılan aforizma ve görsellerle harmanlanan kitap, kendinizi tanımanız ve duygular sayesinde iyileşmek mümkün mü sorusunu cevaplamanız için, yani size iyi gelmek için yazıldı.

Benlik, hisler, mutluluk, huzur, güven, niyet hedef ve beklentileri de sorgulayan eser, tıpkı bir müzik aletine akort yapmak gibi duygularımıza da zaman zaman akort ayarı gerektiğini çarpıcı örnekler eşliğinde okurla paylaşıyor. Kaderimiz Kalbimizden Dökülsün her duygunun özel olduğunu, yaşamın dengesiyle düzeninin karar ve tercihlerimiz sayesinde şekillendiğini anlatıyor.

“Ulaşılmaz ve zor hedef yoktur, erişilmez olduğunu sandığımız yanılsamalar vardır,” diyen Cevher Sönmez, okurlarına duyguları tanıma, anlama ve fark etme imkânı tanıyan bir başucu kitabı armağan ediyor.