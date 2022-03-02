DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN YENİ KİTAP: YOL NEDİR VE NASIL YÜRÜNÜR?

Kitapları 73 dile çevrilen, 81 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, yeni kitabı “Yol Nedir ve Nasıl Yürünür?” raflardaki yerini aldı. Dünyaca ünlü yazarın Covid-19 günlerinde merakla beklenen yeni kitabı okurlarla buluştu.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR 02.03.2022, 09:57
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN YENİ KİTAP: YOL NEDİR VE NASIL YÜRÜNÜR?

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta yol konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.  

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde yol üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor: 

Zekâsı uyanmış insan evladı: “Yol nedir?” sorusunu hep sormuştur.

Herkesin yola ihtiyacı var çünkü yolsuz hiçbir yere varılamaz. Herhangi bir yere varmak için yola ihtiyaç var.

İnsan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insan toplumla birlikte hareket etmek zorundadır. Toplum bireye bir yaşam tarzı veya yaşam yolu dayatır ve dayatılan yaşam yolu bireye uymayabilir. O zaman birey başkaldırır ve kendi yolunu bulmaya çalışır. 

Şayet birey varlık amacını biliyorsa doğru yolu bulabilir. Peki, varlık amacı nedir? Doğru yol nedir? Doğru yol tekâmül yoludur.

Varlık amacı ise bireyin kim olduğunu, neden burada olduğunu, nereden buraya geldiğini ve nereye gideceğini bilmesidir. İşte, insan doğru yolu bulunca bu dört hayati soruya doyurucu yanıtlar bulabilir. Ama yol doğru olmayınca bu sorulara uydurma, geçiştirme, gerçek dışı cevaplar alır ve kişi doğru yoldan daha da uzaklaşır.

Varlık amacını saptayamayan kişi ise iyice bocalar ve hayatı altüst olur. O, doğru yolu bilmeden uzun bir yolculuğa çıkar ve yorgun düşer. Bu tür yolculuğun sonu olmaz çünkü kişi gaip ve meçhul olan bir yola düşer.

Bu tür yolculuk yorucu olur çünkü kişi kafasına göre kararlar verir ve takati bitinceye kadar yürür. Sonuç olarak kendisini ölüm döşeğinde bulur ve acılar içinde ölür çünkü ölmenin de doğru yolunu bilmez.

Gerçekten insan olmak için birey; zaman zaman durup hayatını gözden geçirmeli, sorgulamalı ve şu sorulara yanıt bulmalıdır: Hangi yolun yolcusu olmak? Nereye doğru yol almak? Nasıl yoldaki anlamı bulmak?

İşte, insan olmanın birinci gereği tekâmül etmektir. Varoluşsal bir seyir olan yolda ilerlemek tekâmül etmek demektir.Tekâmül etmek, mükemmele giden yolda olmak demektir. Tekâmül yolunda olmak bilgelik sevgisiyle gerçeğe doğru yürüyüş yapmak demektir.

Tekâmülcü yolda, bilimin ışığında bilgece yürür ve sorgulamaksızın, gözü kapalı hareket etmez. Birey toplumun ona sunduğu yaşam yolunu kendi müktesebatıyla gözden geçirip doğru yolda olmaya çalışır. İşte bu, tekâmül yolunun ta kendisidir. 

Yolda olmak mutlaka sorgulamak, irdelemek, deneyimler yaşamak ve bunları yaşama yansıtarak benimsemek demektir. Dünya döndükçe devam edecek olan, ilk insandan beri mevcut ve kesintiye uğramayan bir yoldur tekâmül.

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, yol konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

Yol nedir?

Yol felsefesi nedir?

Yol zirvesi nedir?

Yol zenginliği nedir?

Yol gizemi nedir?

Yol devrimi nedir?

Yol paradoksu nedir?

Yol hedefi nedir?

Yol saadeti nedir?

Yol anahtarı nedir?

Yol mucizesi nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik gibi insana dair hemen her konuda 81 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Yol Nedir ve Nasıl Yürünür? Eserinde verilen bilgilere sahip olan ve yaşamını bu bilgiler ışığında şekillendiren herkes fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını sonuna kadar koruyabilecek. Keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.

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