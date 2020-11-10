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DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN DEPRESYON PSİKOLOJİSİ

Kitapları 73 dile çevrilen, 74 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, yeni kitabı “Depresyon Psikolojisi” çıktı. Okurlar tarafından büyük merakla beklenen kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN DEPRESYON PSİKOLOJİSİ

Tüm dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta “Depresyon Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, Covid-19 günlerinde toplumun tüm kesimlerinde giderek artan ve derinleşen depresyon olgusuna çok etkili çözümler de sunuyor. 

Kitap arka kapaktan: 

Uçsuz bucaksız bir çölde kaybolmaktır depresyon. Depresyon çölündeki insan evin yolunu bulamaz ve güçsüz düşene kadar dolaşır. Bir yol arıyor ama bulamıyor ve umudunu kaybederek bu çölden hiçbir zaman kurtulamayacağına inanıyor.

Depresyon insanı çileden çıkaran, onun zihnini bulandıran ve hayatını mahveden bir ziyaretçidir. Aslında çocuklar da depresyona girer ama bunun tam da ne olduğunu bilmedikleri için depresyonu gidermeden ona ayak uydurmaya çalışır veya intihar eder.

Depresyonlu insan geçip giden hayata bazen gülümser ama daha çok ağlar. Değişmek istemeyenler için ve değişime direnenler için depresyon yıllarca sürebilir. Kimse depresyonda olan insana nasıl davranacağını ve nasıl davranmayacağını bilemez.

Nereden bilebilir ki? Kimse kimseye bunu öğretemez. İnsanlar diğer insanları nasıl depresyona sokacağını bilir ama nasıl depresyondan çıkaracağını bilemez. Zira depresyon tamamen kişisel bir deneyimdir.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. 

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma gibi insana dair hemen her konuda 74 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Depresyon Psikolojisi kitabı, pandemi nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde ilgiyle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı. 

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