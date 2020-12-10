Çöplük, 165 bini aşkın okura ulaştı

12 yaş ve üzeri okurlara, çarpıcı gerçeklerle örülü, heyecan verici bir serüvenin kapılarını aralayan Çöplük, üç cesur sokak çocuğunun, hiçliğin içinden umuda uzanan yaşam mücadelesini anlatıyor.

Bir çöplükte hayatınızı tehlikeye atacak kadar gizli ne bulabilirsiniz? Evsiz bir çocuk olan Raphael günlerini çöpten dağların arasında geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden yastık yapıyor. Bir gün, talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek, ama önce hayatını kurtarmak için kaçması gerekiyor...