Bu kitabı okuduktan sonra beyniniz aynı kalmayacak “Dedikoducu Beyin”

Geçmişten günümüze beynin gelişimini, çalışma mantığını anlatan Dedikoducu Beyin duygulardan, davranışlardan, beynin odacıkları ve gerçeklik algısından ve başlangıçtan günümüze beynin gelişiminden izler taşıyor.

Homo sapiens’ten günümüze beynin yolculuğunda çok şey değişti. Çözülen şifreler ve açığa çıkan sırlarla beynimizi artık daha iyi tanıdığımıza inanıyoruz. Her şeye rağmen bilimsel doğrularla cevap beklediğimiz sorular var.

İnsan, varoluşundan günümüze dek beynin sırlarını çözmeye çalışıyor. Bilincin ortaya çıkışından nasıl karar verdiğinize, beyninizi nasıl daha etkili kullanabileceğinizden hafızanızı nasıl geliştirebileceğinize, bilginin nasıl kodlandığından zekânın genetik olup olmadığına kadar merak ettiğiniz tüm soruların bilimsel cevabını konunun uzmanından, Dr. Timur Yılmaz’ın kaleminden okuyacaksınız. Dedikoducu Beyninizle tanışmaya, okurken hem öğreneceğiniz hem şaşıracağınız keyifli bir yolculuğa hazır olun.

Timur Yılmaz kimdir?

Uzman Doktor Timur Yılmaz, 1980 yılında Almanya’da doğdu. 1988 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Mecburi hizmetini nöroloji uzmanı olarak Şanlıurfa’da yaptıktan sonra Antalya’ya geri döndü. Çeşitli ulusal kanallarda ve TEDx platformunda konuşmalar yaptı. Kamu ve özel sektör çalışanı öğretmenlere beyin tabanlı eğitim perspektifinden eğitimler verirken, Udemy adlı çevrimiçi platformdaki eğitimlerine devam etti. Bir dönem senaristlik ve oyunculuk da yapan Timur Yılmaz kendisine ait YouTube kanalı için bilgilendirici içerikler hazırlamaktadır. Online sağlık danışmanlığı ve eğitmenliği yapmaya devam etmektedir. İki çocuğuyla birlikte Antalya’da yaşamaktadır.