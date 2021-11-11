Bir insanı anlamak bilinçdışını anlamaktır

Bu eseri ister bir kişisel gelişim kitabı gibi okuyun, isterseniz psikiyatri biliminin deneyimlerinden faydalanarak yorumlayın, Kendini Gizleyen İnsan sizi her seferinde aynı kapıya çıkaracak: Bilinçdışını anlamak insanı anlamaktır.

Hangi konularda ayrılık korkusu yaşanıyor?

Panik atak probleminin altında neler yatıyor?

Neden bazı insanlar daha kaygılı olur?

Stresin en temelde insana yansımaları neler?

Obsesif bozuklukların kökeninde ne var?

Sosyal fobi hayatı nasıl etkiler?

Sevilmeyen insan gerçekten başkalarını sevemez mi?

Ölüm korkusu ne zaman bir probleme dönüşür?

Rüyalar bizi yansıtıyor mu?

Dil sürçmelerinin bilinçdışımızla ilişkisi ne?

Öfke bizi nasıl baştan çıkarıyor?

Haz duygusunun önüne geçmek mümkün mü?

Çarpıcı vaka örnekleri, gazetelerden hayata yansıyan haberler ve Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan’ın uzman yorumlarıyla zengin bir içerik Kendini Gizleyen İnsan’da okurları bekliyor.

Bir görünen ben var, bir de kimsenin bilmediği bir ben. Bunu artık biliyoruz. Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan’ın kaleme aldığı Kendini Gizleyen İnsan tam da bunu anlatıyor. Eser yüzlerce kararın arkasında bizi yöneten bir başka benliğe ayna tutuyor.

Kendilik ya da benliği ne kadar tanıyoruz gerçekten de? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için bilinçdışına bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Bu yolculuğun doğru olabilmesi, yoldan sapmadan ve belki de yanlış patikalara girip çıkmadan ilerlemek için de Kendini Gizleyen İnsan size bir rehber olacak.

Bazen aldığınız bir kararın aslında bilinçdışında kendinizi cezalandırmak için olduğunu bildiğinizde, karşınızdaki insanın sizin canınızı yakmak için söylediği o cümlelerin altında yatanı fark ettiğinizde, alışverişten tutun da türlü bağımlılıklarınızda sizi yönlendirenin buzun altında kalmış bilinçdışınızdan kaynaklı olduğunu anladığınızda hayatınızı bambaşka şekilde ilerletmenize yol açacak.

Bu kitap bir uzman tarafından yazıldı. İster bir kişisel gelişim kitabı gibi okuyun, isterseniz psikoloji ve psikiyatri biliminin deneyimlerinden faydalanarak yorumlayın sizi aynı kapıya çıkaracak: Bilinçdışını anlamak insanı anlamaktır.

Arka Kapaktan

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan psikiyatri alanındaki tecrübe ve birikimlerini aktardığı bu eşsiz kitapta, okuyucuyu bilinçdışında bir yolculuğa çıkarıyor. Kendini Gizleyen İnsan günlük hayatta her zaman yaptığımız basit bir hareketin bile bilinçdışımızda köklü bir geçmişi olduğunu vaka örnekleri ve gerçeğe dayanan hikâyelerle anlatıyor. Kendini Gizleyen İnsan anne ve baba adaylarının, evlilik hayali kuranların, ruhsal yönden sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek isteyenlerin başucu kitabı olacak nitelikte.

Kitaptan:

Bir olgu örneği

Kadın, 42 yaşında, lise mezunu, evli, 2 çocuk annesi. Benim sorunum annem. Devamlı ona bir şey olacak, diye korkuyorum. Günde en az üç dört kez telefonla arıyorum. Nasılsın, iyi misin, bir şikâyetin var mı, diye soruyorum. Her gün bazen iki günde bir yanına uğruyorum. Her gittiğimde beni üzüyor. İğneleyici laflar söylüyor ama ben yine gidiyorum. Akşam yatağa yatınca annem ölürse ben ne yaparım, mezarlıkta nasıl duracak, nasıl çürüyecek, diye aklıma bin bir türlü düşünce geliyor, uyuyamıyorum. Birisinin annesi ölse acısına nasıl katlanıyor, diye hayret ediyorum...

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan Kimdir?

Ankara’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Sarıyer Pertevniyal İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde aldı. 1984’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Psikiyatri uzmanı olarak Gölcük Askeri Hastanesi ve SSK İzmit Hastanesi’nde çalıştı. 1995 yılında akademik hayata başladığı Fırat Üniversitesi’nde 1998’de doçent, 2004’de profesör oldu. Fırat ve Maltepe Üniversiteleri Psikiyatri anabilim dalı başkanı ve Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kurucu klinik şefi olarak çalıştı. Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ şubesini, Fırat Tıp Merkezi Psikiyatri Kliniğini ve Maltepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’ni kurdu. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri klinik şefliğinden 2011 yılında emekli olduktan sonra Beykent Üniversitesi ve Gelişim Üniversitesi Psikoloji bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Uzun yıllar Anadolu Psikiyatri dergisi editör yardımcılığı görevini üstlendi, birçok psikiyatri dergisinin yayın kurulunda ve bilimsel danışma kurullarında bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış 200’den fazla çalışması ve bu çalışmalara ait 6000’den fazla atfı, kitapları ve kitap bölümü yazarlıkları mevcuttur.